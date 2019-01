Netflix-Programm: Die aktuellen Serien und Filme im Februar 2019

Streamingdienst Netflix

+ © Alexander Heinl / dpa Netflix: Auch im Februar wieder viele neue Serien und Filme im Abo. © Alexander Heinl / dpa

Netflix bietet auch im Februar wieder neue Serien, Staffeln und Filme auf seiner Plattform an. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Angebote für den Februar 2019.

München - Was ist neu bei Netflix im Programm? Unsere Übersicht zeigt neue Filme, Serien und Dokumentationen, die Netflix im Februar 2019 anbietet - unter anderem der mit Jake Gyllenhaal und Rene Russo hochkarätig besetzte Film „Die Kunst des toten Mannes“.

Das Streaming-Portal aus den USA ist längst auch in Deutschland beliebt geworden. Seit 2007 ist Netflix im Video-on-Demand-Geschäft und zählt seit einigen Jahren zu den größten Streaming-Anbietern weltweit. Im Oktober 2018 hatte Netflix weltweit 137 Millionen Abonnenten.

Bis 2010 war das Unternehmen nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, kurz darauf folgte die Expansion nach Kanada, Lateinamerika und in die Karibik. Allein in den USA hat Netflix - Stand 2019 - 58,5 Millionen Abonnenten und damit mehr Zuschauer als jeder einzelne Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme von Syrien, Nordkorea, der Volksrepublik China und der Krim ist Netflix in jedem Land weltweit verfügbar.

Machen Sie mit und stimmen ab

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 1. Februar 2019

- Dear Ex

Ein Teenager gerät zwischen die Fronten im bitteren Konflikt zwischen seiner sturen Mutter und dem Liebhaber und Versicherungsbegünstigsten seines verstorbenen Vaters.

- Die Kunst des toten Mannes

Die gewagten und erschreckenden Bilder eines verstorbenen Künstlers erobern die Kunstwelt im Sturm. Doch lastet auf ihnen womöglich der wütende Geist ihres Schöpfers? Mit Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, John Malkovich, Natalia Dyer, Billy Magnussen, Tom Sturridge und Daveed Diggs.

+ Mischung aus Satire und Horrorfilm: „Die Kunst des toten Mannes“, mit Jake Gyllenhaal und Rene Russo. © Netflix

Lesen Sie auch: Wann kommt die zweite Staffel der Serie „Dark"?

So funktioniert Netflix komfortabler: Diese geheimen Netflix-Codes schalten zahlreiche Filme frei

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 8. Februar 2019

- Der Baum des Blutes

Als ein junges Paar seine gemeinsame Familiengeschichte aufschreibt, kommen dunkle Geheimnisse ans Licht und eine Seite muss ein schmerzliches Geständnis ablegen.

+ Düsteres Drama: „Baum des Blutes“, mit Úrsula Corberó und Álvaro Cervantes. © Netflix

- High Flying Bird

Ein NBA-Lockout legt seinen vielversprechenden jungen Klienten auf Eis. Doch der Spielervermittler Ray hat einen Plan, wie sie seine Karrieren retten können. Die Regie führte Steven Soderbergh.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 15. Februar 2019

- Trennung auf Bestellung

Wenn die Kohle stimmt, dann machen die Freundinnen Jen und Mel jeder Beziehung den Garaus. Doch als Gewissensbisse ins Spiel kommen, ist ihre Freundschaft in Gefahr.

- Yucatán

Zwei rivalisierende Schwindler versuchen kreativ und skrupellos, einem Familienvater auf einer Kreuzfahrt von Spanien nach Mexiko seinen Lottogewinn abzuluchsen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 22. Februar 2019

- Paddleton

Als bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wird, bittet Michael seinen befreundeten Nachbarn Andy um Hilfe, seinem Leben ein Ende zu setzen, bevor es die Krankheit tut.

- Francisco Boix – der Fotograf von Mauthausen

Ein junger Mann nutzt während seiner Gefangenschaft im KZ Mauthausen seine Privilegien als Fotograf, um die Gräueltaten dort ans Licht zu bringen.

- Firebrand

Dieses zeitgenössische Drama von Produzentin Priyanka Chopra ist ein Stück aus dem wahren Leben und porträtiert das Auf und Ab moderner Beziehungen.

- Unser Paris

Eine junge Frau muss inmitten sozialer Spannungen und verheerender Terroranschläge in Paris eine turbulente Beziehung meistern. Dabei kollidieren Traum und Realität.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 28. Februar 2019

- Isn't It Romantic

Architektin Natalie hat für Romantik nicht viel übrig. Doch eines Tages wacht sie in der erschreckend perfekten Welt einer romantischen Komödie auf.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 1. Februar 2019

- Einmal Hexe (Staffel 1)

Um der Hexenverbrennung zu entgehen, reist eine junge Hexe in die Gegenwart und muss sich nun durch das moderne Leben als Studentin manövrieren.

- Nightflyers (Staffel 1)

Als die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, begeben sich acht Wissenschaftler mit telepathischer Hilfe auf die Suche nach Außerirdischen.

- Matrjoschka (Staffel 1)

Nadia stirbt immer wieder, um dann erneut die Party ihres 36. Geburtstags zu erleben. Gefangen in einer surrealen Zeitschleife muss sie sich ihrer Sterblichkexit stellen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 5. Februar 2019

- Romance is a Bonus Book (Staffel 1, wöchentliche Episoden)

Er ist ein talentierter Autor und der jüngste Chefredakteur, den sein Verlag je hatte – bis sein Leben das einer ehemaligen Werbetexterin auf Jobsuche kreuzt.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 8. Februar 2019

- Ein unerlaubtes Leben (Staffel 1)

Der Anführer eines einflussreichen galizischen Drogenkartells muss seinen Nachfolger bestimmen, wobei seine degenerative Krankheit jedoch geheim bleiben muss.

- One Day at a Time (Staffeln 1 - 3)

Penelope bildet sich weiter, Elena und Syd kommen sich näher, Alex wird bestraft, Lydia nimmt sich ihre Wunschliste vor und Schneider verliebt sich.

- Das Gelbe vom Ei – Mexiko (Staffel 1)



Die lustigen, glasierten und vergnüglichen Kuchendesaster haben ein neues Zuhause in Mexiko, wo absolute Amateurbäcker für ein Preisgeld kunstvolle Leckereien nachbacken.



- Die Abenteuer des Captain Underpants (Staffeln 1 und 2)

George und Harold müssen gute Noten schaffen, um ins Ferienlager fahren zu dürfen. Aber das wird schwierig, jetzt wo Melvin und Cyborg-Melvin die Schule im Griff haben.



Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 11. Februar 2019

- Die Wurzeln des Geschmacks: Chaoshan (Staffel 1)

Tauchen Sie ein in die köstliche Vielfalt der chinesischen Küche und entdecken Sie regionale Unterschiede und einzigartige Geschichten.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 14. Februar 2019

- Dirty John (Staffel)

Staffel 1 dieser auf dem Podcast basierenden Kriminal- Anthologie nach wahren Verbrechen befasst sich mit John Meehan, dessen Romanze mit Debra Newell zum Albtraum wird.

- Dating Around (Staffel 1)

Ein Single hat fünf echte erste Dates voller peinlichem Small Talk, Flirten und Augenblicken wahrer Verbundenheit. Wer bekommt ein zweites Date?

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 15. Februar 2019

- The Umbrella Academy

Eine dysfunktionale Superheldenfamilie versucht, unter anderem das Rätsel um den Tod des Vaters und die drohende Apokalypse lösen.

+ Verfilmung der gleichnamigen Comic-Serie von Dark Horse Comics: The Umbrella Academy. © Netflix

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 22. Februar 2019

- Rebellion (Staffeln 1 und 2)

Während der brutale Osteraufstand gegen das britische Regime im Ersten Weltkrieg anhält, müssen sich drei Frauen und ihre Familien in Dublin für eine Seite entscheiden.

- Workin' Moms (Staffel 1)

Von Großeltern, die das Baby versorgen sollen bis hin zu Wochenbettdepressionen – diese vier befreundeten Mütter erleben, wie das Leben nach der Geburt wirklich aussieht.

- GO! Sei du selbst (Staffel 1)

Das junge Musiktalent Mia erhält ein Stipendium für eine namhafte Tanzakademie. Doch dann gerät sie mit der beliebten und stylishen Tochter des Eigentümers aneinander.

- Suburra (Staffeln 1 und 2)

Während sich der Kampf um Land, Geld und Macht zuspitzt, planen die jungen Emporkömmlinge Aureliano, Spadino und Lele, die kriminelle Unterwelt Roms an sich zu reißen.

- Das große Familienkochen (Staffeln 1 und 2)

In der zweiten Staffel um den Titel der besten Amateurköche Großbritanniens stellen leidenschaftliche Hobbykochfamilien erneut ihr Talent in der Küche unter Beweis.

- Chef's Table (Staffeln 1 bis 6)

In der 6. Staffel der Emmy-nominierten Serie präsentieren 4 weitere Starköche aus aller Welt ihre Interpretation von innovativer, verführerischer Küche.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 25. Februar 2019

- Van Helsing (Staffeln 1 bis 3)

In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht Vanessa, die Auferstehung des Bösen zu verhindern, während sie inmitten neuer Familiengeheimnisse ihren eigenen Weg finden muss.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 26. Februar 2019

- Shadowhunters: The Mortal Instruments (Staffel 3B)

Die Saga um Clary Fray und ihre Abenteuer mit Engeln, Dämonen, Vampiren und Werwölfen kommt zu einem überraschenden und aufregenden Abschluss.

Weitere aktuelle Serien und Filme bei Netflix

- Sex Education (Staffel 1)

Der jungfräuliche Otis tritt in die Fußstapfen seiner Mutter – eine Sexualtherapeutin – und gründet mit Rebellin Maeve in der Schule eine geheime Sexualtherapiepraxis.

- Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (Staffel 1 - 3)

Die cleveren Baudelaire-Waisen müssen bei ihrer unglückseligen Odyssee gegen den bösen Grafen Olaf zahlreiche Tests bestehen, um uralte Familiengeheimnisse aufzudecken.

- The Ballad of Buster Scruggs (Film)

Joel und Ethan Coens wilder Western feierte auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere. In den Hauptrollen sind Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan und Tom Waits zu sehen.

- Grand Budapest Hotel (Film)

Gustave H. ist der legendäre Concierge eines Luxushotels in Europa. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts baut er eine enge Freundschaft zu einem jungen Hotelangestellten namens Zero Moustafa auf, der mit der Zeit sein engster Vertrauter und Protégé wird. In der Zwischenzeit geht in dem Hotel ein atemberaubender Kunstdiebstahl vonstatten, bei dem ein unschätzbar wertvolles Gemälde aus der Renaissance entwendet wird, Leute werden des Mordes an Madame D. beschuldigt und Gustave H. ist in den Kampf um ein Familienerbe verwickelt, während in Europa langsam die ersten Anzeichen eines drohenden Krieges nicht mehr zu übersehen sind. Außerdem machen noch das Konkurrenzhotel des Grand Budapest - das Excelsior's Palace - und dessen Manager M. Ivan Probleme.

- Bird Box - Schließe deine Augen (Film)

Fünf Jahre, nachdem eine Selbstmordwelle die Bevölkerung dezimiert hat, begibt sich eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf die gefährliche Suche nach einem Zufluchtsort. Mit Sandra Bullock und John Malkovich.

Netflix im Februar: Auf diesen Geräten empfangen Sie den Streaming-Dienst

Netflix ist nicht nur auf dem Computer verfügbar, sondern auf allen Geräten mit Internetverbindung. Dazu gehören Smart-TVs, Spielekonsolen wie die Xbox One und die Playstation 4, Smartphones und Tablets. Man muss jedoch nicht immer über einen Browser auf Netflix zugreifen, sondern kann sich die Netflix-App vom jeweiligen Anbieter kostenlos herunterladen. Sollten Sie ein Apple-Gerät besitzen, finden Sie die App im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Doch Vorsicht: Falls Sie Netflix über ein mobiles Endgerät streamen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und Sie für den restlichen Monat mit verringerter Geschwindigkeit surfen müssten. Im schlimmsten Fall können zusätzliche Kosten auftreten.

Netflix im Februar: So viel kostet ein Abo

Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.

Das Premium-Abo kostet kostet monatlich 13,99 Euro. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen.

Der erste Monat nach Registrierung ist kostenlos! Da es keine Kündigungsfrist und Verpflichtung gibt, können Sie jederzeit ihr Netflix-Abo online kündigen.(Stand Januar 2019).

Netflix glänzt mit seinen Eigenproduktionen und Stars

Netflix greift längst nicht mehr nur auf B-Stars aus Hollywood zurück. Auch zahlreiche Promis der ersten Garde wirken bei den Eigenproduktionen von Netflix unter anderem als Schauspieler, Produzenten oder Regisseure mit.

Die Netflix-Liste der Hochkaräter ist lang. Hier sind ein paar der bekanntesten Stars der Netflix-Originale:

Sandra Bullock („Bird Box“), Will Smith („Bright“) Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (alle „The Irishman“) Brad Pitt („War Machine“), Angelina Jolie („Der weite Weg der Hoffnung“) Michelle und Barack Obama (Producer), David Letterman (Talkshow), Joel Kinnaman („Altered Carbon“), Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Alex Garland (alle „Auslöschung“), Idris Elba („Beasts of no Nation“), Martin Freeman („Fargo“), Elijah Wood („Fremd in der Welt“, „Dirk Gentlys holistische Detektei“), Jeff Daniels („Godless“), Jane Fonda, Martin Sheen (alle „Grace & Frankie“) Naomi Watts („Gypsy“), Robin Wright („House of Cards“), Justin Timberlake (Show), Gérard Depardieu („Marseille“), Jon Bernthal („The Punisher“), David Fincher („House of Cards“, „Mindhunter“) Dieter Nuhr („Comedy“), Jason Bateman („Ozark“, „Arrested Development“), Ellen Page („Tallulah“), Claire Foy, John Lithgow (alle „The Crown“), Robert Redford („Unsere Seelen bei Nacht“, „The Discovery“), Baz Luhrmann („The Get Down“), Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Noah Baumbach (alle „The Meyerowitz Stories“), Ashton Kutcher („The Ranch“), Jessica Biel, Bill Pullman (alle „The Sinner“), Selena Gomez („Umweg nach Hause“), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (alle „Okja“) und viele mehr.

Die Streamingportale Amazon Prime Video, Maxdome und Netflix im Vergleich

Amazon Prime Video Maxdome Netflix Jahresabo: 69 Euro. Monatspreis: 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 - 13,99 Euro. Keine weiteren Zusatzkosten. Inhalt: Rund 38.000 Filme und Serien, davon 16.000 innerhalb der Flatrate. über 12.000 Filmen und 1.800 Serien, nicht alle Titel sind Bestandteil der Flatrate. 3300 Filme und Serien Exklusive Inhalte: „Bosch“, „Mozart in the Jungle“, „Transparent“. Exklusive Inhalte: „Jerks“. Exklusive Inhalte: „Dark“, „Stranger Things“, „Spuk in Hill House“.

Stefan Stukenbrok

Ab 18! Neufassung von verbotenem Skandal-Film überraschend bei Netflix - und das ungeschnitten

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.