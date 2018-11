Netflix im November 2018: Wir stellen die neuen Serien, Filme und Originals vor

Streaming-Programm

+ © Alexander Heinl / dpa Streaming-Riese Netflix: Auch im November wieder viele neue Serien und Filme neu im Abo. © Alexander Heinl / dpa

Netflix bietet auch im November neue Serien, Staffeln und Filme auf seiner Plattform an. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Angebote für den November 2018.

München - Was ist neu bei Netflix im Programm? Unsere Übersicht zeigt neue Filme, Serien und Dokumentationen, die Netflix im November 2018 anbietet - unter anderem exklusiv als Netflix-Original den neuen Film der Coen-Brüder - „The Ballad of Buster Scruggs“.

Das Streaming-Portal aus den USA ist längst auch in Deutschland beliebt geworden. Seit 2007 ist Netflix im Video-on-Demand-Geschäft und zählt seit einigen Jahren zu den größten Streaming-Anbietern weltweit. Im März 2018 hatte Netflix weltweit 137 Millionen Abonnenten.

Bis 2010 war das Unternehmen nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, kurz darauf folgte die Expansion nach Kanada, Lateinamerika und in die Karibik. Allein in den USA hat Netflix - Stand 2018 - 58,5 Millionen Abonnenten und damit mehr Zuschauer als jeder einzelne Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme von Syrien, Nordkorea, der Volksrepublik China und der Krim ist Netflix in jedem Land weltweit verfügbar.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 1. November 2018

- Gun City

1921 jagt ein Polizist während eines Konflikts zwischen Anarchisten und der Polizei in Barcelona einen Dieb von Militärwaffen, die einen Bürgerkrieg auslösen könnten.

- Jack Reacher

Als in einer US-Kleinstadt fünf Menschen scheinbar willkürlich einem Scharfschützen zum Opfer fallen, fällt der Verdacht auf einen Ex-Soldaten. Doch dieser beteuert seine Unschuld, die ausgerechnet der Mann beweisen soll, der ihn wegen Kriegsverbrechen hinter Gitter zu bringen versuchte. So kehrt Ex-Militärcop Jack Reacher aus der Anonymität zurück, in die er lange abgetaucht war. Schnell erkennt der harte und smarte Analytiker und Aufräumer, dass hinter dem Massaker andere Motive, vielleicht auch andere Täter stecken.

- Star Trek Into Darkness

Die Crew der Enterprise wird nach Hause zurückbeordert, nur um festzustellen, dass eine unaufhaltsame Macht des Terrors aus den Reihen ihrer eigenen Organisation die Flotte und die Welt in einen Krisenzustand versetzt. Auch um eine persönliche Rechnung zu begleichen, macht sich Captain Kirk auf zu einer Jagd mitten in ein Kriegsgebiet, um eine Ein-Mann-Massenvernichtungswaffe zu finden und denjenigen, der sie einsetzen will. Unsere Helden sind dabei nur Figuren in einem epischen Schachspiel auf Leben und Tod. Liebe wird auf die Probe gestellt, Freundschaften werden zerrissen und Opfer müssen für Kirks letzte verbliebene Familie erbracht werden: Seine Mannschaft. Von J. J. Abrams.

- Children of Men

Im Jahre 2027 hat die Menschheit die Zeugungskraft verloren und steuert in einem letzten anarchistischen Aufbäumen dem eigenen Aussterben entgegen. Mittendrin: Theo, einst idealistischer Kämpfer für eine bessere Welt, jetzt resignierter, angepasster Regierungsagent in einem mitleidslosen Wettlauf um die Macht auf den kriminellen Straßen. Sein neuer Auftrag ist anders als die anderen: Er soll die junge Kee beschützen. Auf Kee hat es die ganze Welt abgesehen. Denn Kee ist schwanger. Von Alfonso Cuarón.

- Joy - Alles außer gewöhnlich

Der Film ist die aufregende Geschichte von Joy, die ein Geschäftsimperium aufbaut und als Matriarchin leitet. In dieser intensiven, hochemotionalen und vor allem sehr menschlichen Komödie zeichnen Verrat, Vertrauensmissbrauch, der Verlust von Unschuld und verletzte Liebe Joys Lebensweg zum wahren Familienoberhaupt und zur Chefin ihres Unternehmens, mit dem sie sich in einer gnadenlosen Geschäftswelt erfolgreich behauptet. Während Joys innere Stärke und wilde Vorstellungskraft sie durch schwere Zeiten tragen, werden Verbündete zu Kontrahenten und Gegner zu Verbündeten - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie. Mit Jennifer Lawrence, Bradley Cooper und Robert De Niro.

- Unstoppable - Ausser Kontrolle

Frank Barnes, ein erfahrener und abgeklärter Lokführer, ist mit seinem neuen Kollegen, dem jungen Will Colson unterwegs, als ihn eine Nachricht ereilt, die ihn vor eine schwere Entscheidung stellt. Auf seiner Strecke befindet sich ein Zug, der unbemannt und beladen mit hochgiftigen Chemikalien durch ein dicht besiedeltes Gebiet rast. Der Zug ist aufgrund defekter Bremsen nicht nur ein unaufhaltsames Gefährt, sondern seine Ladung macht ihn zu einer Bombe von der Größe des Chrysler Buildings. Alle Versuche ihn zu stoppen schlugen bereits fehl, so dass Frank und der unerfahrene Neuling Will die Einzigen sind, die die drohende Katastrophe noch stoppen könnten. Ein atemberaubender Wettlauf mit der Zeit beginnt in Unstoppable – Ausser Kontrolle.

- Von der Kunst, sich durchzumogeln

George Zinavoy, ein einsamer und an das Schicksal glaubender Teenager, hat noch nie sonderlich viel Fleiß an den Tag gelegt. Irgendwie hat er es aber dennoch geschafft, das letzte und so entscheidende Jahr an der High School zu erreichen. In der allseits beliebten, aber auch komplizierten Sally hat George eine neue Freundin und zugleich einen verwandten Geist gefunden. Doch es soll nicht lange bei Freundschaft bleiben - beide müssen erkennen, dass die härteste Lektion im Leben die Liebe ist.

- Die Stooges - Drei Vollpfosten drehen ab

Moe, Curly und Larry hatten schon als Babys eine Neigung zu kleinen Gewalttätigkeiten. Ausgesetzt auf den Stufen eines katholischen Waisenhauses, wachsen die Brüder gemeinsam auf und machen sich und der strengen Mutter Oberin das Leben schwer. Knappe 40 Jahre nach ihrer Ankunft steht das Waisenhaus nun vor dem finanziellen Ruin. Kurzentschlossen ziehen Moe, Curly und Larry los, um die benötigten 830.000 Dollar für die Rettung ihres Zuhauses zusammenzubekommen. Bei ihrer Rettungsaktion ärgern sie sich natürlich wie immer gegenseitig mit kleinen und großen Streichen. Während die Brüder am gutbezahlten Mord, den die Millionärsgattin Lydia bei ihnen in Auftrag gegeben hat, kläglich scheitern, wird Moe durch Zufall für eine Reality-TV-Show entdeckt. Ob sein neues Alter Ego "Dyna-Moe" das benötigte Kleingeld zusammenbringen kann?

- Outside the Box

Frederick Schopner (Volker Bruch) hat die Nase voll davon, dass seine sogenannten Teamkollegen die Lorbeeren für seine Ideen einheimsen. Beim anstehenden Outdoor Firmenevent kann er endlich den drei abgehobenen Egomanen eine Lektion in Sachen „High Performance“ erteilen. Doch Teamoptimierung im Hochseilgarten war gestern. PR-Managerin Vanessa Kramer (Lavinia Wilson) möchte einen Presse-Coup landen und setzt auf ungewöhnliche Methoden: Sie lässt eine perfekte Geiselnahme inszenieren – allerdings von abgehalfterten Schauspielern. Für die beiden Spaghetti-Western-Darsteller liegt nichts näher als ihre Gage mit echtem Lösegeld und echten Waffen aufzubessern. Während Vanessa alles daran setzt, die Panne vor ihrem Chef (Hanns Zischler) und den anwesenden Medienvertretern zu vertuschen, haben die unerfahrenen Geiselnehmer mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Wie sollen sie den erfolgshungrigen Managern klar machen, dass sie sich nicht länger in einem ausgeklügelten Rollenspiel befinden?

- Angela's Christmas

Auf der Fahrt zur Kirche am Heiligabend kommt die junge Angela auf eine außergewöhnliche Idee. Die herzerwärmende Erzählung basiert auf einer Geschichte von Frank McCourt.

- Steins;Gate: The Movie

Der Film spielt ein Jahr nach den Geschehnissen der Serie. Okabe Rintarou ist durch mehrere Zeitlinien gereist und endlich in der Weltlinie "Steins Gate" gelandet. In dieser muss keiner seiner Freunde sterben, da die Zukunft nicht durch eine Zeitmaschine bestimmt wird. Jedoch spürt Rintarou immer wieder Nebenwirkungen von seinen Zeitreisen. Ohne weitere Vorwarnungen verschwindet er plötzlich und es scheint als hätte er niemals existiert. Nun liegt es an Kurisu Makise, die sich aufgrund eines Déjà Vus an ihn erinnert, einen Weg zu finden ihn wieder zurück zu bekommen.

- Forrest Gump

Von seiner Mutter rückhaltlos unterstützt, macht sich der geistig ein wenig zurückgebliebene Forrest Gump in die Welt auf. Er bringt Elvis seinen Tanzstil bei, findet in der jungen Jenny eine echte Freundin, wird aufgrund seines Laufvermögens ein Football-Star, steht im Vietnamkrieg seinen Mann, rettet seinen Vorgesetzten Dan Taylor vor dem sicheren Tod und wird schließlich im Shrimps-Business zum Millionär. Doch all die Zeit kann er seine große Liebe Jenny nicht vergessen.

- Joe Cocker: Mad Dog with Soul

Von seinem Starauftritt in Woodstock bis zu seinen Kämpfen gegen die Sucht verfolgt dieser Film das stürmische Leben und einzigartige Talent von Soulsänger Joe Cocker.

- Northpole - Weihnachten geöffnet

Die ehrgeizige Businessfrau Mackenzie erbt das Gasthaus ihrer geliebten Tante. Sie will es zum schicken Hotel herausputzen und rechtzeitig vor Weihnachten verkaufen. Bei den Renovierungsarbeiten erhält sie heimliche Unterstützung: von mysteriösen Elfen in Menschengestalt, die ihr helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder zu entdecken.

- Das Netz

Die Computerexpertin Angela Bennett (Sandra Bullock) arbeitet von Zuhause aus für die Softwarefirma Cathedral und lebt sehr isoliert. Ihre Pizza kommt per Online-Bestellungen, soziale Kontakte pflegt sie ausschließlich am Telefon oder über das Internet. Eines Tages bekommt Angela eine Diskette mit brisanten Informationen zugespielt, die sie kurze Zeit später in Lebensgefahr bringt. Der gerissene Profikiller Jack Devlin (Jeremy Northam) wird auf sie angesetzt und soll die Daten mit allen Mitteln wiederbeschaffen. Angela kann entkommen, doch plötzlich steht ihre Welt Kopf: Jemand hat ihre persönlichen Daten aus allen staatlichen Computern gelöscht und ihre Identität getilgt. Dabei wurde ihr Strafregister um einige Punkte erweitert, weswegen ihr nicht nur Devlin, sondern auch die Polizei auf den Fersen ist.

- Am Rande der Angst

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 2. November 2018

- The Other Side of the Wind

Orson Welles’ vielschichtiger Film handelt von einem legendären Regisseur, der sein letztes Filmprojekt vor seinem Tod nicht mehr vollenden kann und über seinen Nachlass reflektiert.

- Sie werden mich lieben, wenn ich tot bin

Schauspieler, Crewmitglieder und andere Zeitzeugen sprechen über die turbulente Arbeit an Orson Welles' unvollendetem Film „The Other Side of the Wind“.

- The Holiday Calendar

Eine talentierte Fotografin steht vor einer beruflichen Sackgasse. Doch dann erbt sie einen antiken Adventskalender, der möglicherweise die Zukunft vorhersagt – und sie Liebe finden lässt.

- ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black

Diese Dokumentation berichtet über Johnny Cashs Besuch im Weißen Haus im Jahr 1970. Dort stießen die Ideale von Cash mit den politischen Reformen von Richard Nixon zusammen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 9. November 2018

- Outlaw King

Dieses Geschichtsdrama porträtiert den schottischen Nationalhelden Robert Bruce, der den ersten Unabhängigkeitskampf gegen die englische Krone führte und zum ersten schottischen König Robert I. wurde.

- E.T. - Der Außerirdische

- Psycho

- Der Sinn des Lebens

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 16. November 2018

- The Ballad of Buster Scruggs

Joel und Ethan Coens wilder Western feierte auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere. In den Hauptrollen sind Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan und Tom Waits zu sehen.

+ Der neue Film von den Coen-Brüdern als Netflix-Original: „The Ballad of Buster Scruggs“ © Netflix

- Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 22. November 2018

- The Christmas Chronicles

Ein Geschwisterduo hat einen Unfall mit dem Schlitten des Weihnachtsmannes. Nun gilt es, das Fest der Liebe trotz des unvorhergesehenen Abenteuers zu retten. Ein neuer Weihnachtshit von den Machern der „Harry Potter“-Filme und „Kevin allein zu Haus“.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 30. November 2018

- A Christmas Prince: The Royal Wedding

Ein Jahr, nachdem sie Richard dabei half, sich die Krone zu sichern, steht die Traumhochzeit an. Doch sie weiß nicht so recht, ob sie das Zeug zur Königin hat.

- Grand Budapest Hotel

- Cam

Eine Doppelgängerin stiehlt im Internet die Identität eines aufstrebenden Camgirls. Im Kampf um ihre eigene Identität muss die Geschädigte die Schuldige ausfindig machen.

- The Princess Switch

Eine Bäckerin aus Chicago und eine Prinzessin in spe treffen sich und erkennen, dass sie sich wie Zwillinge ähneln. Sie schmieden einen Plan, um an Weihnachten Rollen zu tauschen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 20. November 2018

- Sabrina

Ein Spielzeughersteller und seine Frau werden von einer verfluchten Puppe terrorisiert. Ihr adoptiertes Kind hatte zuvor versucht, die Seele der verstorbenen Mutter durch ein Ritual zu beschwören.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 21. November 2018

- The Tribe

Nachdem ein erfolgreicher Manager nicht nur eine virale Sensation wird, sondern auch sein Gedächtnis verliert, baut er sich mit seiner Mutter und deren Tanzgruppe ein neues Leben auf.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 29. November 2018

- Single und begehrt

Eine Werbetexterin mit einem gebrochenen Herzen aus Peru beginnt, in einem Blog über ihr Leben als Single-Frau zu schreiben und ist vom Erfolg ihrer Website überrascht.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 29. November 2018

- The World Is Yours

Ein kleinkrimineller Gangster aus Paris will eigentlich das Verbrecherleben aufgeben. Er nimmt noch einen letzten Auftrag an – einer, der Drogen, Spanien, die Illuminati und seine übereifrige Mutter involviert.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 1. November 2018

- Doctor Who (Staffel 10)

Die Serie handelt von einem mysteriösen Außerirdischen namens „Der Doktor“, der mit seinem Raumschiff, der TARDIS (Time and Relative Dimension in Space), welches von außen aussieht wie eine englische Notruf-Telefonzelle der 60er Jahre, durch Raum und Zeit fliegt. Der Doktor ist ein Time Lord vom Planeten Gallifrey - und bereits über 900 Jahre alt. Dass man ihm das nicht ansieht, liegt vor allem daran, dass ein Time Lord, wenn er stirbt, in der Lage ist, sich zu regenerieren, wobei er auch eine andere Gestalt annimmt.

- Reign (Staffel 4)

„Reign“ ist ein britisches Historiendrama, die die frühen Jahre der Königin von Schottland porträtiert.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 2. November 2018

- Kids mit Köpfchen (Staffel 1)

Von Krankheitserregern über Gefühle bis hin zu den sozialen Medien – diese Serie erklärt alltägliche wissenschaftliche Konzepte auf erfrischend verständliche Art und Weise.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 3. November 2018

- Der Denver-Clan (Staffel 2)

Nach dem katastrophalen Feuer, das das Haus der Familie zerstörte, müssen die Carringtons aus dem Schutt auferstehen und ihre Dynastie wieder aufbauen.

- A Taiwanese Tale of Two Cities (Staffel 1)

Eine Ärztin aus Taipei und eine Ingenieurin aus San Francisco tauschen ihre Leben und begeben sich auf eine Reise voller Herausforderungen, Geheimnisse und Begegnungen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 6. November 2018

- Black Lightning (Staffel 2)

Black Lightning ist zwar noch am Leben, verlor dafür aber seine Superkräfte. Nun muss er seiner Tochter dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu nutzen – nur so können sie den Kampf für das Gute fortsetzen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 8. November 2018

- Riverdale (Staffel 3)

Nach dem Tumult und den politischen Konflikten in der zweiten Staffel, versucht die Riverdale-Gang weiter, das Drama in der Kleinstadt zu meistern.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 9. November 2018

- The Sinner (Staffel 2)

Detective Harry Ambrose kehrt in seine New Yorker Heimatstadt zurück, um einen verstörenden Doppelmord mit einem elfjährigen Verdächtigen zu untersuchen.

+ Auch in der zweiten Staffel von „The Sinner“ hat es Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman, wieder mit einem verstörenden Fall zu tun. © Netflix

- Westside

In dieser persönlichen Reality-Serie geben neun aufstrebende Musiker intime Einblicke in die packenden Höhen und Tiefen während der Inszenierung einer Hollywood-Vorführung.

- American Horror Story: Cult

- Super Drags (Staffel 1)

Drei schwule Freunde führen ein verrücktes Doppelleben: Am Tag arbeiten sie in einem Kaufhaus, doch in der Nacht werden sie zu Drag-Queen-Superhelden, die das Verbrechen bekämpfen.

- Beat Bugs (Staffel 3)

Die Musik motiviert die Beat Bugs und hilft ihnen auch in dieser Staffel wieder dabei, lustige Abenteuer zu erleben und Probleme zu lösen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 13. November 2018

- Warrior (Staffel 1)

Ein Kriegsveteran kämpft nach seinem letzten Einsatz mit starken Schuldgefühlen. Dann tut er sich mit der Witwe seines verstorbenen, besten Freundes zusammen, um eine gefährliche Biker-Gang in Kopenhagen zu infiltrieren.

- Oh My Ghost (Staffel 1)

Vom Geist einer lüsternen Jungfrau besessen, wird eine schüchterne Beiköchin selbst immer triebgesteuerter und erregt die Aufmerksamkeit eines arroganten Starkochs.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 16. November 2018

- Narcos: Mexico

Während des Aufstieges des Guadalajara-Kartells erlebt ein amerikanischer DEA-Agent die Gefahren des Kampfes gegen mexikanische Drogenkartelle am eigenen Leib.

- The Kominsky Method (Staffel 1)

Michael Douglas spielt den mäßig erfolgreichen Schauspieler Sandy Kominsky, der sich als Schauspielcoach in Hollywood mit dem Nachwuchs und den Tücken des Älterwerdens auseinandersetzt. Alan Arkin spielt in der neuen Comedyserie von Chuck Lorre Kominskys Agenten und besten Freund.

+ „The Kominsky Method“: Neue Comedy-Serie mit Michael Douglas und Alan Arkin. © Netflix

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 19. November 2018

- The Last Kingdom (Staffel 3)

Alfreds Gesundheitszustand verschlechtert sich – und damit auch sein Traum eines vereinten Englands. Uhtred muss das Kommando übernehmen und sich einer neuen Bedrohung stellen – dem dänischen Kriegsherren Sigrid.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 20. November 2018

- Wer zuletzt kocht... (Staffel 1)

In diesem rasanten Kochwettbewerb müssen Kochteams mit typischen Gerichten aus unterschiedlichen Ländern den anspruchsvollsten Gaumen der Welt gerecht werden.

- Kulipari: Dream Walker

Als neuer Blue Sky König muss Darel eine Rettungsmission anführen, um einen Dream Walker zu retten. Währenddessen soll das Dorf durch die Kulipari-Jugend geschützt werden.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 22. November 2018

- Greenleaf (Staffel 3)

Die Ehe des Bischofs und der First Lady droht nach Mavis’ Enthüllung zu implodieren. Damit läuft auch die Führung der Calvary Gefahr gestürzt zu werden.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 23. November 2018

- Frontier (Staffel 3)

Harp verfolgt Lord Benton, um Grace zu retten. Währenddessen übernimmt Michael die Führung der Black Wolf Company und Sokanon tritt einen rechtschaffenden Kreuzzug an.

- Fugitiva (Staffel 1)

Um ihr Kind vor den Feinden ihres Mannes zu schützen, inszeniert eine Frau ein Kidnapping.

- Sick Note (Staffel 2)

Nach einer Krebs-Fehldiagnose verstrickt sich Daniel Glass in einem absurdem Netz voller Lügen, Geheimnisse, Erpressungen und Verbrechen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 30. November 2018

- 1983 (Staffel 1)

Jahre nach einer Terrorattacke im Jahr 1983 deckt ein Polizist mit studentischer Hilfe ein Komplott auf, das den Polizeistaat Polen und den Eisernen Vorhang aufrecht erhielt.

- Baby (Staffel 1)

Diese Serie nach einer wahren Begebenheit handelt von einer Gruppe gesellschaftskritischer Teenager in Rom und deren Suche nach Unabhängigkeit und Identität.

- F is for Family (Staffel 3)

Die Familie begibt sich auf ein ganz neues Abenteuer. Unter anderem freundet sich Frank mit einem gutaussehenden, jungen Kampfpiloten an – der von Vince Vaughn gesprochen wird.

- Spy Kids - Auf wichtiger Mission (Staffel 3)

Die Kids von Mission Critical sind endlich ein richtiges Team und stehen vor ihrer bisher schwersten Mission. Sie müssen dem Schurken Goldgehirn ein für alle Mal den Garaus machen.

Weitere aktuelle Serien und Filme bei Netflix

- Underworld: Blood Wars (Film)

Vampir-Kriegerin Selene findet sich nach ihrem langjährigen Koma in einer Welt wieder, in der Menschen von der Existenz von Vampiren und Werwölfen wissen und mit allen Mitteln versuchen, beide Clans auszuradieren. Zwar konnte Selene ihre Hybrid-Tochter Eve mithilfe von David zuletzt aus der Gefangenschaft befreien, doch das heißt noch lange nicht, dass die Jagd auf ihre Rasse damit ein Ende gefunden hat. Darüber hinaus denkt Lykaner-Anführer Marius noch längst nicht an eine Aussöhnung ihrer Clans, nur weil beide übernatürlichen Spezies zur Zielscheibe geworden sind. Kann es Selene, David und dessen Vater Thomas gelingen, den ewigen Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren zu beenden? Mit Kate Beckinsale.

- Frantz (Film)

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einer deutschen Kleinstadt geht Anna jeden Tag zum Grab ihres Verlobten Frantz, der in Frankreich gefallen ist. Eines Tages legt Adrien, ein junger Franzose, ebenfalls Blumen auf das Grab von Frantz. Das Geheimnis Adriens um Anwesenheit im Ort nach der deutschen Niederlage entfacht unvorhersehbare Reaktionen.

- Transformers: Ära des Untergangs (Film)

Die Menschheit hat sich gerade von der großen Schlacht zwischen Autobots und Decepticons auf unserem Planeten erholt. Alle Transformers sind vom Antlitz der Erde verschwunden, doch geldgierige und mächtige Geschäftsmänner und Wissenschaftler hoffen von ihrer Hinterlassenschaft profitieren zu können. Sie experimentieren mit der Technologie der Transformers – weit über ein Maß hinaus, das sie kontrollieren können. Gleichzeitig hat ein alter und mächtiger Transformer von weit her, sein Augenmerk auf die Erde gerichtet, die er versklaven will. Ein neuer Kampf um die Freiheit der Menschen beginnt. Von Michael Bay, mit Mark Wahlberg.

- Chilling Adventures of Sabrina (Serie, Staffel 1)

Ihr 16. Geburtstag naht. Sabrina muss sich zwischen der Welt der Hexen ihrer Familie und der menschlichen Welt ihrer Freunde entscheiden. Nach dem Archie-Comic. Mit Kiernan Shipka

+ Die Netflix-Neuauflage der Kultserie aus den 90er Jahren kommt wesentlich düsterer daher. © Netflix

- Alice im Wunderland (Film)

Nach vielen Jahren kehrt die inzwischen 19-jährige Alice zurück ins Wunderland, einem faszinierenden Ort jenseits aller Vorstellungskraft. Dort trifft sie auf viele außergewöhnliche Charaktere wie den verrückten Hutmacher, die weiße und rote Königin, sowie das weiße Kaninchen. Auf ihrer unglaublichen Reise durch diese zauberhafte Welt findet Alice heraus, wer sie wirklich ist. Von Tim Burton, mit Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter und Alan Rickman.

- Arrival (Film)

Zwölf Alien-Raumschiffe landen auf der Erde in unterschiedlichen Regionen. Die Menschen versuchen mit den Außerirdischen zu kommunizieren, aber niemand versteht die walartigen Laute, die von den Aliens abgesondert werden. Im Auftrag der US-Regierung stellt Colonel Weber darum ein Team um die Linguistin Louise Banks und den Physiker Ian Donnelly zusammen, das eine Kommunikation mit den fremden Wesen herstellen soll, um deren Absichten in Erfahrung zu bringen. In Montana, wo eines der Schiffe über dem Boden schwebt, machen sich die beiden an die Arbeit – er, der rationale Naturwissenschaftler mit klarer Ansicht zu den Dingen, sie mit ihrem Sprachverständnis und ihrer ansteckenden Entdeckungsfreude. Doch bald beginnt ein Rennen gegen die Zeit, bei dem es um nicht weniger als den Fortbestand der Menschheit geht. Von Denis Villeneuve, mit Amy Adams, Jeremy Renner und Forest Whitaker.

- Bodyguard (Serie, Staffel 1)

David Budd (David Madden) ist ein heldenhafter, dekorierter Veteran, der allerdings mit einem kurzen Geduldsfaden daherkommt. Er arbeitet nun beim ‚Royalty and Specialist Protection Branch of the Metropolitan Police Service‘s Protection Command’, kurz RaSP als Personenschützer.

Nun wurde er der ehrgeizigen Home Secretary Julia Montague (Keeley Hawes) zugewiesen – die politisch für all das steht, was Budd verachtet – umsomehr als Budd nun Einblicke in die windigen Geschäfte der Politik erhält. So findet er sich zwischen seinen Überzeugungen und seiner Pflicht hin- und hergerissen. Könnte der Personenschützer der Ministerin sich zur größten Gefahr für ihre Sicherheit erweisen?

- Marvel's Daredevil (Serie, Staffel 3)

Matt Murdock ist ein blinder Rechtsanwalt, der im Rahmen seiner Erblindung jedoch andere, übermenschliche Fähigkeiten erworben hat. Tagsüber steht er vor Gericht und kämpft dort für Gerechtigkeit, nachts nimmt er das „Recht“ selbst in die Hand. Sein Gegenspieler ist Kingpin, ein krimineller Geschäftsmann, der die Zügel in New Yorks Stadtteil Hell’s Kitchen in der Hand hält - ein Stadtteil voller Ungerechtigkeit, in dem Matt Murdocks Vater ermordet worden war.

- Making a Murderer (Serie, Staffel 2)

In diesem über 10 Jahre gefilmten Reality-Thriller deckt ein durch DNA-Beweise Freigesprochener Polizeikorruption auf und wird dabei zum Verdächtigen in einem neuen Fall.

Netflix im November: Auf diesen Geräten empfangen Sie den Streaming-Dienst

Netflix ist nicht nur auf dem Computer verfügbar, sondern auf allen Geräten mit Internetverbindung. Dazu gehören Smart-TVs, Spielekonsolen wie die Xbox One und die Playstation 4, Smartphones und Tablets. Man muss jedoch nicht immer über einen Browser auf Netflix zugreifen, sondern kann sich die Netflix-App vom jeweiligen Anbieter kostenlos herunterladen. Sollten Sie ein Apple-Gerät besitzen, finden Sie die App im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Doch Vorsicht: Falls Sie Netflix über ein mobiles Endgerät streamen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und Sie für den restlichen Monat mit verringerter Geschwindigkeit surfen müssten. Im schlimmsten Fall können zusätzliche Kosten auftreten.

Netflix im November: So viel kostet ein Abo

Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.

Das Premium-Abo kostet kostet monatlich 13,99 Euro. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen.

Der erste Monat nach Registrierung ist kostenlos! Da es keine Kündigungsfrist und Verpflichtung gibt, können Sie jederzeit ihr Netflix-Abo online kündigen.(Stand Juni 2018).

Netflix glänzt mit seinen Eigenproduktionen und Stars

Netflix greift längst nicht mehr nur auf B-Stars aus Hollywood zurück. Auch zahlreiche Promis der ersten Garde wirken bei den Eigenproduktionen von Netflix unter anderem als Schauspieler, Produzenten oder Regisseure mit.

Die Netflix-Liste der Hochkaräter ist lang. Hier sind ein paar der bekanntesten Stars der Netflix-Originale:

Will Smith („Bright“) Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (alle „The Irishman“) Brad Pitt („War Machine“), Angelina Jolie („Der weite Weg der Hoffnung“) Michelle und Barack Obama (Producer), David Letterman (Talkshow), Joel Kinnaman („Altered Carbon“), Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Alex Garland (alle „Auslöschung“), Idris Elba („Beasts of no Nation“), Martin Freeman („Fargo“), Elijah Wood („Fremd in der Welt“, „Dirk Gentlys holistische Detektei“), Jeff Daniels („Godless“), Jane Fonda, Martin Sheen (alle „Grace & Frankie“) Naomi Watts („Gypsy“), Robin Wright („House of Cards“), Justin Timberlake (Show), Gérard Depardieu („Marseille“), Jon Bernthal („The Punisher“), David Fincher („House of Cards“, „Mindhunter“) Dieter Nuhr („Comedy“), Jason Bateman („Ozark“, „Arrested Development“), Ellen Page („Tallulah“), Claire Foy, John Lithgow (alle „The Crown“), Robert Redford („Unsere Seelen bei Nacht“, „The Discovery“), Baz Luhrmann („The Get Down“), Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Noah Baumbach (alle „The Meyerowitz Stories“), Ashton Kutcher („The Ranch“), Jessica Biel, Bill Pullman (alle „The Sinner“), Selena Gomez („Umweg nach Hause“), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (alle „Okja“) und viele mehr.

Die Streamingportale Amazon Prime Video, Maxdome und Netflix im Vergleich

Amazon Prime Video Maxdome Netflix Jahresabo: 69 Euro. Monatspreis: 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 - 13,99 Euro. Keine weiteren Zusatzkosten. Inhalt: Rund 38.000 Filme und Serien, davon 16.000 innerhalb der Flatrate. über 12.000 Filmen und 1.800 Serien, nicht alle Titel sind Bestandteil der Flatrate. 3300 Filme und Serien Exklusive Inhalte: „Bosch“, „Mozart in the Jungle“, „Transparent“. Exklusive Inhalte: „Jerks“. Exklusive Inhalte: „Dark“, „Stranger Things“, „Spuk in Hill House“.

