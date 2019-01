Netflix: Das kostet der Streaming-Dienst 2019 im Abo

Abo-Preise 2019

Netflix ist einer der beliebtesten Streaming-Dienste für Filme und Serien und begeistert mit Eigenproduktionen. Was Sie das Angebot im Abo kostet, erfahren Sie hier.

Neben Amazon Prime Video und Sky Ticket gehört Netflix mit seinem Video-on-Demand-Angebot zu den ganz Großen. Unzählige Serien, Filme, Dokumentationen und Eigenproduktionen bietet der Streaming-Gigant im monatlichen Abo an.

Darunter zählen aktuelle Hits wie die Stalking-Serie "You - Du wirst mich lieben", die die Zuschauer um den Schlaf bringt und der Film "Birdbox", der manche Zuschauer sogar zu einem gefährlichen Trend anstiftet. Die verschiedenen Abo-Modelle variieren dabei in ihrer Streaming-Qualität und der nutzbaren Endgeräte. Werbung gibt es nicht und das Angebot wird ständig erweitert. Wer möchte, kann sich auch ausgewählte Inhalte von Netflix für unterwegs offline runterladen.

Wie viel das Netflix-Angebot 2019 monatlich kostet und mit welchen Leistungen die verschiedenen Abo-Modelle ausgestattet sind, haben wir für Sie zusammengestellt.

Netflix kostenlos schauen: Der Probemonat

Wer sich unsicher ist, welches Abo-Modell zu einem passt, der kann entspannt einen Monat das komplette Angebot von Netflix gratis testen. Hierbei kann ausgewählt werden, welches Abo-Modell getestet werden soll. Der Gratismonat wird aber auch, falls er vorher noch nicht genutzt wurde, vor ein reguläres Bezahl-Abo angehängt.

Für den Fall, dass man nach dem Probemonat das Abo behalten möchte, braucht nichts weiter unternommen werden - das Abo verlängert sich automatisch zu der kostenpflichtigen Version. Möchten Sie Netflix nicht weiter in Anspruch nehmen, kann jederzeit problemlos online gekündigt werden.

Netflix: Abo-Modelle 2019 in der Übersicht

Aktuell bietet Netflix drei kostenpflichtige Abo-Modelle an, die sich aufgrund der Streaming-Qualität und verwendbaren Geräte im Preis unterscheiden. Das Angebot an Filmen, Serien und weiteren Inhalten ist bei allen Modellen gleich. Die Abbuchung erfolgt an dem Tag im Monat, an dem Sie sich ursprünglich bei Netflix registriert haben. Die Abos können jederzeit gekündigt werden.

Basis-Abo Standard-Abo Premium-Abo 7,99 € im Monat 10,99 € im Monat 13,99 € im Monat SD-Qualität HD-Qualität Ultra HD-Qualität 1 Gerät gleichzeitig 2 Geräte gleichzeitig 4 Geräte gleichzeitig Netflix-Änderung: Kein Netflix-Abo über iTunes-Rechnung mehr möglich

Netflix in Zukunft mit Ultra-Abo?

Sollte Ihnen ein viertes Abo, das Ultra-Abo, angezeigt werden, handelt es sich dabei um einen Test von Netflix. Wie Kino.de berichtet, wird einigen Kunden bei den Abos das Modell "Ultra" für 16,99 Euro im Monat angeboten.

Dabei handelt es sich um ein Angebot fürHigh Dynamic Range (HDR) Streaming, das zwar ausgewählt, aber nicht gebucht werden kann. Stattdessen werden Sie beim Premium-Abo landen, da Netflix damit lediglich die Nachfrage nach HDR-Streaming herausfinden will. Ob das Ultra-Abo irgendwann wirklich buchbar sein wird, ist derzeit noch offen.

