Neu auf Amazon Prime - Diese Filme und Serien sind ab Oktober verfügbar

Amazon Prime legt weiter nach. Im Oktober können sich Film- und Serien-Fans wieder an einer ganzen Menge von Inhalten abarbeiten - darunter viele Originals.

Amazon-Prime-Mitgliedern wird es sicher nie langweilig. Auch im Oktober gibt es wieder ein ganzes Programm voller neuer Inhalte, wovon viele Amazon Originals sowie brandaktuelle Filme und Serien sind.

Es steht aber auch der ein oder andere Klassiker auf der Liste, wie Roland Emmerichs "Independence Day" oder Regisseur Stanley Kubricks Meisterwerk "2001: Odyssee im Weltraum". Wer außerdem Lust auf einen ganzen Film-Marathon hat, kann sich ab dem 7. Oktober alle Teile der Harry-Potter-Reihe auf einmal ansehen.

Das sind die Neuheiten auf Amazon Prime

Diese Serien und Filme sind ab Oktober auf Amazon Prime verfügbar:

1. Oktober

PJ Masks – Pyjamahelden (Kinderserie, zweite Staffel)

Harry G - Leben mit dem Isarpreiß (Stand-up-Comedy)

Mister Before Sister (Komödie)

Safe - Todsicher (Action)

Sie leben (SciFi)

Silent Hill 1 - 2 (Horror)

The Cabin In The Woods (Horrorkomödie)

The Host (Horror)

Warm Bodies (Horrorkomödie)

2. Oktober

Black Beauty (Kinderfilm)

4. Oktober

Goliath (Amazon-Original Serie, dritte Staffel)

Seattle Firefighters - Die jungen Helden (Serie, erste Staffel)

6. Oktober

What Keeps You Alive (Thriller)

7. Oktober

Doom Patrol (Serie, erste Staffel)

Young Sheldon (Serie, zweite Staffel)

Der Seidene Faden (Drama)

Harry Potter 1 - 8 (Fantasy)

The Nice Guys (Komödie)

8. Oktober

Dredd (SciFi)

Wie gut ist deine Beziehung? (Komödie)

9. Oktober

The Walking Dead (Serie, neunte Staffel)

10. Oktober

Robin Hood (Action)

12. Oktober

Leto (Drama)

13. Oktober

Mad Max 1 - 4 (Action)

15. Oktober

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (Drama)

Saving Zoe (Krimi-Dama)

Halston (Amazon Original als OmU)

17. Oktober

Extremity - Geh an Deine Grenzen (Horror)

18. Oktober

Modern Love (Amazon Original Serie, erste Staffel)

Lost (Serie, erste bis sechste Staffel)

2001: Odyssee im Weltraum (SciFi)

20. Oktober

Keinohrhasen (Liebeskomödie)

Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones (Thriller)

Zweiohrküken (Liebeskomödie)

21. Oktober

Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik (Kinderfilm, exklusiv verfügbar)

22. Oktober

The Strangers (Horror)

24. Oktober

Controlled – Bewahren Sie Ruhe (SciFi-Horror)

25. Oktober

Machete Kills (Action)

28. Oktober

Independence Day (SciFi)

30. Oktober

House at the End of the Street (Psychothriller)

31. Oktober

Mia und der weiße Löwe (Kinderfilm, exklusiv verfügbar)

Diese Filme und Serien gibt es ab Oktober zum Kaufen und Leihen

Wie das Technik-Portal CHIP berichtet, stellt Amazon weitere Filme und Serien zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung. Darunter sind einige aktuelle Inhalte, die erst kürzlich erschienen sind.

Der Fall Collini (Thriller, zum Kaufen und Leihen ab 3. Oktober)

(Thriller, zum Kaufen und Leihen ab 3. Oktober) Godzilla II: King of the Monsters (SciFi, zum Kaufen ab 3. Oktober, zum Leihen ab 30. Oktober)

(SciFi, zum Kaufen ab 3. Oktober, zum Leihen ab 30. Oktober) X-Men: Dark Phoenix (SciFi, zum Kaufen und Leihen ab 3. Oktober)

(SciFi, zum Kaufen und Leihen ab 3. Oktober) Swat (Serie, dritte Staffel, zum Kaufen ab 4. Oktober)

(Serie, dritte Staffel, zum Kaufen ab 4. Oktober) The Blacklist (Serie, siebte Staffel, zum Kaufen ab 5. Oktober)

(Serie, siebte Staffel, zum Kaufen ab 5. Oktober) Supergirl (Serie, fünfte Staffel, zum Kaufen ab 8. Oktober)

(Serie, fünfte Staffel, zum Kaufen ab 8. Oktober) All American (Serie, zweite Staffel, zum Kaufen ab 9. Oktober)

(Serie, zweite Staffel, zum Kaufen ab 9. Oktober) The Flash (Serie, sechste Staffel, zum Kaufen ab 10. Oktober)

(Serie, sechste Staffel, zum Kaufen ab 10. Oktober) Men in Black: International (SciFi, zum Kaufen ab 11. Oktober, zum Leihen ab 24. Oktober)

(SciFi, zum Kaufen ab 11. Oktober, zum Leihen ab 24. Oktober) The Dead Don't Die (Horrorkomödie, zum Kaufen ab 11. Oktober, zum Leihen ab 24. Oktober)

(Horrorkomödie, zum Kaufen ab 11. Oktober, zum Leihen ab 24. Oktober) Supernatural (Serie, fünfzehnte Staffel, zum Kaufen ab 12. Oktober)

(Serie, fünfzehnte Staffel, zum Kaufen ab 12. Oktober) Hotel Mumbai (Thriller, zum Kaufen ab 14. Oktober, zum Leihen ab 25. Oktober)

(Thriller, zum Kaufen ab 14. Oktober, zum Leihen ab 25. Oktober) Arrow (Serie, achte Staffel, zum Kaufen ab 17. Oktober)

(Serie, achte Staffel, zum Kaufen ab 17. Oktober) Euphoria (Serie, erste Staffel, zum Kaufen ab 17. Oktober)

(Serie, erste Staffel, zum Kaufen ab 17. Oktober) Tolkien (Filmbiografie, zum Kaufen ab 17. Oktober, zum Leihen ab 31. Oktober)

(Filmbiografie, zum Kaufen ab 17. Oktober, zum Leihen ab 31. Oktober) Long Shot - unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich (Komödie, zum Kaufen ab 17. Oktober, zum Leihen ab 30. Oktober)

(Komödie, zum Kaufen ab 17. Oktober, zum Leihen ab 30. Oktober) Drei Schritte Zu Dir (Drama, zum Kaufen ab 18. Oktober, zum Leihen ab 31. Oktober)

(Drama, zum Kaufen ab 18. Oktober, zum Leihen ab 31. Oktober) Brightburn: Son of Darkness (Horror, zum Kaufen ab 18. Oktober, zum Leihen ab 30.Oktober)

(Horror, zum Kaufen ab 18. Oktober, zum Leihen ab 30.Oktober) Ein Becken voller Männer (Drama, zum Kaufen ab 24. Oktober, zum Leihen ab 7. November)

(Drama, zum Kaufen ab 24. Oktober, zum Leihen ab 7. November) Pets 2 (Animationsfilm, zum Kaufen ab 25. Oktober, zum Leihen ab 25. Oktober)

