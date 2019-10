Ninja: Der größte Streamer der Welt offenbart seinen peinlichsten Moment

Ein Moment für die Ewigkeit...

Ninja ist so gut wie jedem Gamer ein Begriff. Nun offenbarte der Fortnite-Streamer sein peinlichstes Erlebnis in einem Stream. Doch der geschah gar nicht in einem Spiel.

Der Aufstieg von Ninja

Das Silvesterevent in New York und niemand tanzt mit

Ninja kann selbst über den Vorfall lachen

Richard Tyler Blevins - besser bekannt als Ninja - ist aus der Gaming-Szene nicht mehr wegzudenken. Der 28-Jährige konnte in seiner Laufbahn über 14,5 Millionen Twitch Follower und über 22 Millionen YouTube Abonnenten generieren.

Ninja spielte schon früh Shooter wie zum Beispiel Halo 3 auf hohem Niveau und besuchte auch E-Sport Veranstaltungen. Seine Streams erreichten einen hohen Bekanntheitsgrad, als er begann, die ersten Battle-Royale Spiele zu streamen.

Der wirkliche Durchbruch kam allerdings erst durch den Epic Games Battle-Royale Titel Fortnite. Ninja passte sein Äußeres den bunten Elementen im Spiel an und präsentierte seiner Zuschauerschaft fast jede Woche eine neue Haarfarbe.

Die Mischung aus Unterhaltung und gutem Gameplay verhalfen Ninja zu einem beispiellosen Aufstieg, bis er der größte Twitch Streamer der Welt wurde. Mittlerweile hat Ninja jedoch die Plattform gewechselt. Der Fortnite-Streamer ist nur noch auf Microsofts Streaming-Portal Mixer zu sehen.

Ninjas peinlichster Moment im Stream

In einem Livestream erzählte Ninja seinen Zuschauern nun von seinem peinlichsten Erlebnis. Zu seinen Ungunsten wurde der Moment in einem Stream festgehalten und ging anschließend viral.

Jedes Jahr an Silvester findet in New York eine große Party zum Jahreswechsel auf dem Time Square statt. Im vergangenen Jahr war Ninja zu diesem Event eingeladen worden. Der Fortnite-Streamer sollte die Hauptattraktion der Veranstaltung werden.

Ninja wendete sich auf der Bühne den im Regen stehenden Zuschauer zu. Der Streamer führte den bekannten Floss-Tanz auf und erwartete, dass die Menge mitmachte. Doch auch nach mehrfacher Aufforderung rührte sich kein einziger der anwesenden Zuschauer. Fortnite-Streamer Ninja stand somit allein im Regen.

Stream-Geständnis: Ninja kann über den Vorfall lachen

Auch wenn es der peinlichste Moment in seinem Leben war, kann der Mixer-Streamer heute über den Vorfall lachen. Seine Freunde ziehen Ninja allerdings noch immer mit dieser peinlichen Situation auf.

Der größte deutsche Twitch-Streamer könnte genau wie Ninja die Plattform wechseln. Nach seinem Bann zieht MontanaBlack einen Wechsel zu Mixer in Betracht.