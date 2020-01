Nintendo Direct für Pokémon heute ab 15.30 Uhr hier im Livestream ansehen

Wann geht's los

Was Nintendo bei der Pokémon Direct am 9. Januar vorstellen will, ist noch nicht bekannt. Aber Fans können im Stream live dabei sein. Wir verraten, wo und wann.

Erst waren es nur Gerüchte, dann machte es Nintendo offiziell. Am 9. Januar 2020 gibt es eine neue Nintendo Direct speziell zum Thema Pokémon. Fans werden einen Ausblick auf das bekommen, was die Japaner für die Taschenmonster in diesem Jahr geplant haben.

Nintendo Direct: Hier können Fans live dabei sein

Die Nintendo bzw. Pokémon Direct können Fans live und kostenlos auf dem Youtube-Account von Nintendo verfolgen. Los geht der Stream um 15.30 Uhr deutscher Zeit und soll rund 20 Minuten dauern.

Nintendo Direct: Das könnte vorgestellt werden

Über die möglichen Themen auf der Nintendo Direct zu Pokémon ist noch nicht viel bekannt. Aber offenbar werden die Japaner neue Details zu "Pokémon Schwert & Schild" präsentieren. Möglicherweise gibt es auch Neuigkeiten zur "Pokémon Home-App" und "Pokémon Sleep". Gerüchte besagen auch, dass Nintendo das erste Pokémon-Spiel für die Switch präsentieren wird.

Was ist "Pokémon Home"?

Bei "Pokémon Home" handelt es sich um einen Cloud-Service für die Taschenmonster. Spieler sollen mit dem Dienst Pokémon über mehrere Spiele hinweg tauschen können. "Pokémon Home" ist kompatibel unter anderem zu den Spielen "Pokémon Go", "Pokémon Let's Go" und "Pokémon Schwert & Schild". Genauere Details sind bislang nicht bekannt. Das könnte sich mit der Nintendo Direct für Pokémon aber ändern.

Was ist "Pokémon Sleep"?

"Pokémon Sleep" ist eine App, die beim Schlafen helfen soll. Die Basis dafür bildet wahrscheinlich "Pokémon Go". Auch hier geben sich Nintendo und The Pokémon Company verschlossen. Offenbar soll die App ermöglichen, Pokémons auch im Schlaf zu trainieren. Einfach gesagt, ist "Pokémon Sleep" ein Schlaf-Tracker.

Spieler können ihn nutzen, in dem sie vor dem Schlafengehen "Pokémon Sleep" starten und das Smartphone auf der Matratze ablegen. Die Sensoren des Geräts zeichnen auf, wie ruhig und wie lange Spieler schlafen. Diese Informationen könnten dann zum Entwickeln von Pokémon genutzt werden.

