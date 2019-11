Das passiert, wenn Sie "Death Stranding" an Ihrem Geburtstag spielen

Aufgepasst!

Haben Sie schon mal "Death Stranding" am Geburtstag gespielt? Wenn nicht, dann sollten Sie jetzt gut aufpassen. Schließlich erwartet Sie dann eine besondere Überraschung.

Wer in "Death Stranding" einen neuen Spielstand anlegt, hat sich sicher schon mal gewundert, warum dann direkt gefragt, wann der eigene Geburtstag ist. Was spielt er schließlich für eine Rolle? Oder ist er gar der Schlüssel zu neuen, verborgenen Abenteuern?

"Death Stranding": Action-Spiel hat am Geburtstag Besonderes in petto

Anschließend soll das Spiel eine Nachricht einblenden, in der von veränderten DOOMS-Fähigkeiten für bestimmte Sternzeichen die Rede ist. Konkret wird erklärt, dass Menschen in der Konstellation Krebs, Fisch, Walfisch, Delfin und Gigas in "Death Stranding" stark ausgeprägte übernatürliche Fähigkeiten besitzen sollen.

Während Krebs und Fische gängige Sternzeichen in der Astrologie sind, sind die anderen "Sternzeichen" extra für das Spiel erfunden worden und umfassen bestimmte Monate:

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Fische: 19. Februar bis 20. März

Walfisch: später Herbst/ Früher Winter (November)

Delfin: später Sommer (September)

Gigas: Mitte Winter (Januar)

Dennoch soll der Geburtstag nicht wirklich was mit den tatsächlichen Gameplay-Mechaniken zu tun haben, wie das Gaming-Portal Gamepro berichtet.

Geburtstagskuchen und Glückwünsche: So werden Sie im Spiel gefeiert

Stattdessen erwarten Sie am Tag Ihres Geburtstags ein virtueller Geburtstagskuchen und eine paar Glückwünsche. Den finden Sie, wenn Sie in "Death Stranding" zur nächstgelegenen Stadt reisen und dort in Ihren privaten Raum eintreten. Auf dem Tisch finden Sie neben den Monster Energy-Dosen den Kuchen, auf dem vier Kerzen brennen.

Zudem erhalten Sie eine E- Mail von allen Bridges-Mitarbeiterin, die sich bei Ihnen für die harte Arbeit bedanken und alles Gute wünschen - außerdem gibt es ein paar Likes. Das Witzigste daran: Wenn Sie mit dem Lesen der E-Mail fertig sind und wieder zurück auf den Tisch schauen, dann werden Sie sich wundern - denn der Kuchen wurde in der Zwischenzeit schon ordentlich angeknabbert!

Ob neben dem Geburtstagskuchen weitere Geheimnisse auf Sie warten, das bleibt offen, erklärt das Gaming-Portal weiter.

