"Batman: Arkham Knight" und "Darksiders 3" kostenlos spielen. Wir zeigen wie

+ © sony / ingame Diese Spiele gibt es bei Playstation Plus umsonst. © sony / ingame

Playstation Plus Abonnenten kommen nicht nur in den Genuss von zahlreichen Angeboten und Rabatten, man benötigt das Abo auch um Online Multiplayer Games zu spielen. Ein großer Vorteil ist jedoch die Möglichkeit jeden Monat zwei Spiele kostenlos zu spielen.

Wer noch Lücken in seiner Spielesammlung hat und auf der Suche nach erfolgreichen Top-Games ist, der kommt mit Playstation Plus auf seine Kosten. Der Service von Sony bietet jeden Monat zwei kostenlose Playstation Spiele für seine Abonnenten an.

Auch im September gibt es wieder zwei großartige Titel, die man sich herunterladen und dann unbegrenzt spielen kann. Der eine ist "Batman: Arkham Knight", der andere "Darksiders 3".

Als Batman durch die Nacht fliegen

Wer schon immer als dunkler Ritter mit schwarzem Umhang über Arkham City fliegen wollte, der ist mit " Batman: Arkham Knight" gut bedient. Besonders viel Spaß macht es, mit dem Batmobil durch die Straßen der Stadt zu heizen und Bösewichte aufzuspüren.

In dem Action Adventure " Darksiders 3" kann man als Apokalyptischer Reiter in einer Fantasiewelt die sieben Todsünden jagen.

Auf ingame.de* gibt es weitere Informationen zu den Spielen und ab wann man sie kostenlos herunterladen kann.

