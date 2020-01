Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale: Live Ticker - Orgless vs MyInsanity 1:0

GSA Finale

+ © Ubisoft Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale: Live Ticker © Ubisoft

Im Finale der Rainbow Six Siege Clash of Nations treten die besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie ein BYOC Team gegeneinander an.

Das Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale findet auf der Dreamhack statt.

Es starten jeweils ein Team aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie ein BYOC Team.

Das Halbfinale beginnt am Samstag den 25. Januar 2020 um 12:00 Uhr.

Live-Ticker Halbfinale Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale

Team Deutschland - Team Orgless: Niklas "KS" Massierer, Lasse "Lazzo" Klie, Fynn "DRVN" Lorenzen, Kevin "Prano" Pranowitz, Vincent "Hife" Finkenwirth Team Österreich - Team WarKidZ: Wie Ubisoft auf ihrem Twitter-Account bestätigte ist das Team Alpenfestung aus Österreich wegen Unsportlichkeit disqualifiziert worden. Der Grund für die Disqualifizierung ist noch unklar. Team Schweiz - Team MyInsianity: Marco "Shark" Arnold, Joshua "BLZRT" Schäublin, Marco "Neox3005" Affolter, Florian "Axios" Frauenfelder Team BYOC: TBA Spielstand Orgless vs. MyInfinity: 1:0 (BO5) Spielstand Halbfinale 2: 0:0 (BO5) Ort: Leipzig





13:40 Uhr: Damit zieht das deutssche Team Orgless in das Finale am Sonntag ein.

13:32 Uhr: Team Orgless ist mYinsanity wirklich überlegen und gewinnt die zweite Map klar mit 7:0.

13:15 Uhr: Orgless aus Deutschland zeigt, dass Team mYinsianity keine Chance gegen das gut organisierte Team hat. Es steht 0:6.

13:01 Uhr: mYinsanity dann dem Druck von Orgless nicht standhalten. Insbesondere Lazzo zeigt seine Qualitäten. Es stehtaktuell 4:0 für Team Orgnless.

12:52 Uhr: Es wurde die Map "Locker" gewählt. mYinsanity starten im Angriff, Orgless verteidigen als erstes Armory/Lockers.

12:40 Uhr: mYinsanity mit einem zögerlichen Angriff. In Unterzahl lange gewartet und beim Zugriff dann stark von Orgless denied. Damit holt sich Orgless die erste Map Villa! (3:7)

12:30 Uhr: Team Orgless spielt solide und baut die Führung auf 5:2 aus.

12:17 Uhr: MyInsanity kommt nun wieder besser ins Spiel. Es steht 2:2.

12:02 Uhr: Team Orgless hat die erste Runde sehr schnell für sich entschieden. Das kam überraschend.



12:00 Uhr: Das Game Orgless gegen MyInsanity startet jetzt auf der Map Villa.

11:30 Uhr: Team Alpenfestung aus Österreich ist von Ubisoft wegen Unsportlichkeit disqualifiziert worden. Es rückt das Team WarKidZ nach. Wir versuchen den Grund für die Disqualifikation herauszufinden. Währenddessen startet aktuell die Begrüssungs-Zeremonie.

Eine noch detailliertere Berichterstattung bietet ingame.de* mit seinem Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale: Live Ticker.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks