"Riverdale"-Fans am Bibbern - Wird es eine 4. Staffel geben?

Sender gibt Pläne preis

"Riverdale" befindet sich zwar noch inmitten der dritten Staffel, doch Fans bangen schon jetzt um die Zukunft der Serie - wird es auch noch eine 4. Staffel geben?

Gargolye-König, Fizzle Rocks und die "Farm" - die dritte Staffel von "Riverdale" ist vollgepackt mit Bösewichten und geheimen Verstrickungen. Während Zuschauer noch mit den aktuellen Folgen beschäftigt sind, stellt sich andernorts aber bereits die Frage, wie es nach dieser Staffel mit Archie, Betty & Co. weitergehen wird - beziehungsweise, ob es weitergehen wird.

Geheimnis enthüllt: Wird es eine 4. Staffel von "Riverdale" geben?

"Riverdale" wird auf dem amerikanischen Sender The CW original ausgestrahlt - deshalb hat dieser auch maßgeblich die Zügel in der Hand, was einen Fortbestand der Serie angeht. Während der Television Critics Association Pressetour verkündete der Sender, welche Serien auch weiterhin einen Platz in seinem Programm findet - und "Riverdale"-Fans dürfen sich freuen: Denn es wird offiziell eine 4. Staffel der Serie geben!

Wann erscheint die 4. Staffel "Riverdale"?

Die letzten beiden Staffeln von "Riverdale" erschienen jeweils im Oktober 2017 und im Oktober 2018. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die 4. Staffel bei gleichbleibender Folgenzahl im Oktober 2019 startet. Außerhalb der USA werden die Episoden höchstwahrscheinlich wieder bei Netflix - und zwar gleich am Tag nach der Erstausstrahlung - zu sehen sein. Bis dahin können sich Fans die Zeit mit den restlichen Folgen von Staffel drei versüßen.

"Riverdale": Was passiert in der 4. Staffel?

Da die dritte Staffel noch nicht beendet ist, lässt sich über die Handlung von Staffel vier nur spekulieren. Doch wie Darstellerin Camila Mendes (Veronica Lodge) in einem Interview mit dem Online-Portal Newsweek durchblicken lässt, vertraut sie den Drehbuchautoren voll und ganz: "Diese Serie begeistert mich immer wieder aufs Neue. Ich frage mich immer, was das nächste Mysterium sein wird. Wie machen Sie es so, dass es neu und frisch ist? Und sie schaffen es immer. Sie finden den perfekten Weg, um es 'Riverdale"-mäßig zu machen."

