Scrabble bekommt neuen Namen - und viele hassen ihn jetzt schon

Eine Ära geht zu Ende: Nach 70 Jahren Scrabble bekommt das beliebte Gesellschaftsspiel einen neuen Namen - die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen.

Kaum zu glauben, aber der Spieleklassiker Scrabble ist Geschichte: Ab sofort heißt das Brettspiel in Deutschland nämlich "Buchstaben YOLO" - nein, Sie haben sich nicht verhört.

Scrabble soll jünger werden

In einer Mitteilung des Unternehmens Mattel heißt es, dass das Spiel einer "Verjüngungskur" unterzogen wird - schließlich habe sich die Sprache in den letzten 70 Jahren seitdem Scrabble erschienen ist, enorm verändert: "Als Herausgeber von Scrabble beobachten wir diese Entwicklungen natürlich mehr denn je und haben uns letztlich dazu entschlossen, zeitgemäß zu agieren und vielleicht den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen", sagt Anne Polsak von Mattel Deutschland.

Begleitet wird der Neuanfang von Rapper McFitti, der in einem Werbevideo das Spiel "Buchstaben YOLO" schmackhaft machen will.

Außerdem soll die Neuauflage mit zahlreichen Wörtern aus der Jugendsprache angereichert werden. Ansonsten seien die Spielregeln im Großen und Ganzen die gleichen.

Scrabble ade: So reagiert das Netz auf "Buchstaben Yolo"

Tatsächlich war "YOLO", also "You Only Live Once", schon einmal Jugendwort des Jahres - allerdings vor sechs Jahren. Mittlerweile wurde das Wort schon lange von neuen Wortkreationen überholt und Langenscheidt sucht bereits wieder das Jugendwort 2018.

Viele Internetnutzer sind sich deshalb einig: Mattel hat den Zug eindeutig verpasst: "War YOLO nicht dieses Wort, das seit 2012 keiner mehr benutzt?", heißt es zum Beispiel auf Twitter.

War Yolo nicht dieses Wort das seit 2012 keiner mehr benutzt.#welcome2012 — M.D.W (@Marvin65083050) 25. September 2018

Andere Nutzer hingegen werden nun kreativ und überlegen sich für andere Spieleklassiker ebenfalls neue, hippe Namen - die natürlich mit der Zeit gehen müssen:

Das Gesellschaftsspiel #Scrabble heißt zukünftig jetzt "Buchstaben-YOLO".

Frage mich, wann "Mensch ärgere dich nicht" in "Digga chill mal" und "Das Spiel des Lebens" in "Das Game vong Life amk" unbenannt werden. — Der arme Prolet (@DerarmeProlet) 25. September 2018

Augenscheinlich muss noch einige Zeit vergehen, bis sich die Menschen auf den neuen Namen eingestellt haben. Viele hoffen einfach darauf, dass es sich um einen Scherz handelt.

Buchstaben-Yolo? Echt jetzt? Dabei ist doch heute gar nicht der 1. April...

Lustig ist es trotzdem. #scrabble #aprilscherz — fraukati (@frau_kati) 25. September 2018

