Serien schauen auf Tinder? Dating-App startet eigenen Streamingdienst

Swipen und Streamen

+ © dpa / picture alliance / Johannes Schmitt-Tegge Die Dating-App Tinder erweitert ihr Repertoire, denn bald können User auch Serien schauen. © dpa / picture alliance / Johannes Schmitt-Tegge

Disney, Apple, HBO. Alle werden bald mit eigenen Streamingdiensten an den Start gehen. Ein ungewöhnlicher "Konkurrent" zieht nach: Die Dating-App Tinder.

Es klingt beinahe nach einem Scherz, denn irgendwie passt es nicht zusammen. Was genau kann man sich unter einem Streamingdienst in einer Dating-App vorstellen? Insidern zufolge will Tinder das Experiment wagen und hat dafür auch schon eine eigene Serie vorbereitet.

Streaming auf Tinder: So wird es ablaufen

Es wäre vermutlich zu hoch gegriffen, gleich von einer ernsthaften Bedrohung für Netflix und Co. zu sprechen. Die altbekannten Streamingdienste müssen sich stattdessen eher gegen andere Konkurrenz wie Apple TV Plus rüsten.

Im Gegensatz zu den geläufigen Plattformen will Tinder in einer ersten geplanten und eigens produzierten Serie den Fokus zunächst auf Interaktivität legen. Konkret bedeutet dass, das die User Entscheidungen in Bezug auf den Verlauf der Serie selbst treffen können. Das gelingt durch ein Swipen (Wischen) nach rechts oder links - wie auch potentielle Partner in der App nach rechts bei Interesse oder links bei Desinteresse verschoben werden.

Tinder produzierte heimlich eine eigene Serie

Bislang hat sich Tinder zu den Plänen noch nicht offiziell geäußert. Das amerikanische Online-Magazin Variety will aber Insider-Informationen zu heimlichen Projekten der Dating-App erhalten haben. Eine bereits produzierte Serie soll demnach schon im Oktober erscheinen, die sich thematisch um eine bevorstehende Apokalypse und die Frage danach, mit wem man die letzte Nacht auf Erden verbringen würde, dreht. Sechs Folgen mit einer gesamten Laufzeit von mehr als zwei Stunden filmten die Macher wohl vor Kurzem in Mexiko-Stadt.

Je nachdem welche Entscheidung ein User im Verlauf der Serie trifft, sollen anschließend potentielle Partner angezeigt werden, die einen ähnlichen Weg durch die Geschichte wählten. Wer beim Streaming aber doch lieber auf den Dating-Anteil verzichtet, der hat möglicherweise die Chance, die sechs Episoden auf einer anderen Plattform zu schauen. Insidern zufolge will Tinder die Produktion nämlich weiteren Streamingdiensten anbieten. Welche das sein könnten, ist noch nicht bekannt.

