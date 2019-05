"Shadowhunters" auf Netflix: So heftig wird das große Finale

Überlänge

Nach Staffel 3 ist Schluss für "Shadowhunters". Allerdings dürfen Fans sich noch auf eine abschließende Folge freuen - in Überlänge.

Dass "Shadowhunters" nicht fortgeführt wird, hat die Fans hart getroffen. Allerdings hat Netflix als krönenden Abschluss ein großes Finale auf die Beine gestellt.

Seit der Streaming-Dienst Netflix im letzten Jahr verkündete, dass es für "Shadowhunters" nach Staffel 3 nicht weitergehen wird, haben Fans alles versucht, die Serie am Leben zu erhalten. Doch die #SaveShadowhunters-Kampagne hat nichts gebracht - demnächst ist Schluss mit Schattenjägern, Dämonen und Hexenmeistern. Als großes Trostpflaster bekommen treue Fans allerdings ein zweieinhalbstündiges Finale der Saga.

"Shadowhunters" mit fulminantem Abschluss auf Netflix

Am 6. Mai soll das fulminante Finale auf dem US-Sender Freeform ausgestrahlt werden. Der Sender selbst bezeichnet sich als großer Fan der Serie und bestand darauf, dass es zu einem krönenden Abschluss kommt. In Deutschland ist das Finale dann am 7. Mai auf Netflix abrufbar. Dieses wird in die zwei Folgen "Bündnis" und "Nichts hält ewig" aufgeteilt. Einen Trailer dazu hat Freeform nun auch veröffentlicht.

Das ist der Trailer zum "Shadowhunters"-Finale

Der Trailer verspricht eine Menge Action - unter anderem wohl im Dämonen-Reich Edom -, aber auch eine Hochzeit, auf die Fans schon lange hinfiebern. Ob es tatsächlich zum Happy-End kommt, erfahren wir dann nächste Woche auf Netflix.

