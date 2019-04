Anno 1800 und Mortal Kombat 11: Diese Spielekracher kommen im April auf PC, PS4 und Xbox

Spiele-Übersicht

+ © Ubisoft Endlich dürfen Anno-1800-Fans wieder Insel besiedeln. © Ubisoft

Der Frühling naht und die nächsten Spiele-Perlen machen sich bereit für ihr Release. Wir zeigen Ihnen die Spiele, auf die Sie sich nächsten Monat freuen können.

Der April macht was er will: Aber zum Glück nur was das Wetter betrifft. Im Gaming-Bereich hingegen ist klar, was auf PC und Konsole im April gezockt wird. Aufbau-Fans dürfen sich endlich über Anno 1800 freuen, Prügel-Gamer können bei Mortal Kombat 11 wieder die Fäuste sprechen lassen und Zombie-Freunde haben ihren Spaß bei Days Gone. Wir verraten Ihnen, auf welche Spiele Sie sich noch freuen können.

Anno 1800: Endlich zurück in die Vergangenheit

Zwei Monate später als geplant, aber das Warten dürfte sich gelohnt haben. Am 16. April 2019 ist es soweit: Anno 1800 erobert wieder den heimischen Rechner. Bereits zum siebten Mal dürfen Spieler Inseln besiedeln und Städte wachsen lassen. Statt weiter in die Zukunft zu reisen, geht es wieder zurück in die Vergangenheit.

Der Nachfolger von Anno 2205 entführt die Spieler in die Zeit der Industriellen Revolution. Wie aus den vorherigen Teilen wird inAnno 1800 auf mehreren Inseln gespielt, dabei starten Spieler klassisch mit einem Kontor, ein paar Schiffen und etwas Baumaterial – die besten Voraussetzungen um ein Insel-Imperium aufzubauen.

Dabei steht nicht nur die klassische europäische Industriewelt bereit, sondern auch die südliche Welt im Stil Südamerikas. Spieler haben dort die Möglichkeit, Öl zu fördern oder Baumwolle anzubauen. Alles um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen will, kann Anno 1800 kurz vor Release in einer Open Beta kostenlos ausprobieren.

Anno 1800 erscheint am 16. April 2019 zunächst nur für den PC. Die Standard-Edition des Aufbauspiels wird es für 59,99 Euro bei Amazon (Partnerlink) geben.

Anno 1800 Closed Beta: Wird das Game ein echter Kracher? Wir haben es getestet.

Mortal Kombat 11: Jetzt gibt's Prügel

Vier Jahre nach Mortal Komabt X gibt es endlich einen Nachfolger der legendären Prügel-Reihe. Das Beste aber ist: Mortal Kombat 11 erscheint wie der Vorgänger ungeschnitten in Deutschland. Geprügelt wird wieder mit altbekannten Kämpfern. Mit an Bord sind natürlich Scorpion und Sub-Zero.

Insgesamt 25 Charaktere warten auf die Mortal-Kombat-Fans. 19 davon hat Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment bereits verkündet. Die restlichen sechs Kämpfer bleiben im Dunkel, allerdings soll ein Leak auch ihre Namen bereits verraten haben.

Mortal Komabt 11 erscheint am 23. April 2019 für Windows, Xbox One und Playstation. Die Nintendo-Switch-Version kommt erst am 10. Mai 2019. Die Vorbestellung ist erst ab den 28. März 2019 möglich.

Days Gone: Exklusiver Zombie-Titel für die Playstation 4

Fans der Apokalypse und Zombie-Epidemie reiben sich schon die Hände. Im April dürfen sie im PS4-Exclusive auf die Jagd nach Untoten gehen. Das Open-World-Survival-Game spielt zwei Jahre nach Ausbruch einer Pandemie. Millionen von Menschen haben sich weltweit in "Freakers" verwandelt und suchen die wenigen Überlebenden heim.

Die Spieler schlüpfen in Days Gone in die Rolle von Decon St. John. Der ehemalige Biker muss sich mit seinem Motorrad durch das gefährliche Nordamerika kämpfen. Dabei muss es aber nicht immer der direkte Kontakt sein. Manchmal lohnt sich auch das Anschleichen und erledigen aus dem Hinterhalt.

Neben Zombies warten auch wilde Tiere und feindlich gesinnte Überlebende auf die Spieler in Days Gone. Neben dem Motorrad stehen auch weitere Fahrzeuge zur Verfügung, um die offene Spielwelt zu erkunden. Aber Vorsicht: Treibstoff ist knapp in dieser Welt und wird erbittert verteidigt.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für die Playstation 4 und kostet bei Amazon 69,99 Euro (Partnerlink).

Diese Spiele erscheinen im April 2019

Titel Plattform Release-Datum Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy PC, PS4. Xbox One, Switch 9. April 2019 Shovel Knight: Showdown PC, PS4, PS3, Xbox One, Switch, Wii U 9. April 2019 Zanki Zero: Last Beginning PC, PS4 9. April 2019 Earth Defense Force: Iron Rain PS4 10. April 2019 Anno 1800 PC 16. April 2019 Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Xbox One, Switch 16. April 2019 Dragon's Dogma: Dark Arisen Switch 23. April 2019 Mortal Kombat 11 PC, PS4. Xbox One, Switch 23. April 2019 Imperator: Rome PC 25. April 2019 BoxBoy and BoxGirl Switch 26. April 2019 Days Gone PS4 26. April 2019 Final Fantasy 12: The Zodiac Age Xbox One, Switch 30. April 2019 Auch interessant: Das steckt drin in Assassin's Creed III Remastered.

Dieser Artikel enthält Partnerlinks.

anb