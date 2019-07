"Stranger Things": Bei dieser Szene in Staffel 3 wurde es Millie Bobby Brown speiübel

Netflix-Serie

Die 3. Staffel "Stranger Things" wartete mit so einigen Szenen auf, bei denen es Zuschauern kalt über die Schulter lief. Aber auch einer Darstellerin wurde ganz anders.

Obwohl es sich bei den Hauptfiguren in "Stranger Things" hauptsächlich um Kinder und Teenies handelt, ist die Serie selbst noch lange nichts für jedes Gemüt. Von gruseligen Monstern bis hin zu Parallelwelten oder Menschen, die sich in schleimige Masse verwandeln, wird hier Zuschauern viel Schauderhaftes geboten.

Auch Millie Bobby Brown, die in der Serie als die mutige Eleven zu sehen ist, kam an Set irgendwann an ihre Grenzen. Jedoch nicht unbedingt aufgrund der Monster aus dem Upside Down.

Millie Bobby Brown: Bei dieser "Stranger Things"-Szene dreht es ihr den Magen um

Auf Instagram teilte die 15-jährige Schauspielerin ein kurzes Video, das einen Ausschnitt der Dreharbeiten zeigt: Darauf wird sie in einem Sicherheitsgeschirr durch die Luft gewirbelt. Es handelt sich hierbei um die Szene, in der sie sich auf die Suche nach Billy macht und anschließend in alle Richtungen geschleudert wird. Wie sie selbst in ihrem Post anmerkt: "Danach musste ich mich übergeben."

Angst vor dem Gedankenschinder? "Stranger Things"-Drehbuchautoren zeigen, was wirklich dahinter steckt

Seit Erscheinen der 3. Staffel "Stranger Things" auf Netflix teilten Cast und Crew viele weitere Fotos und Videos vom Set auf den sozialen Netzwerken. So posteten die Drehbuchautoren ein Bild des gefürchteten "Mind Flayer" (dt. Gedankenschinder), so wie er ohne Spezialeffekte aussieht - und es handelt sich tatsächlich einfach nur um einen Ball, der von einem Crewmitglied an einer Stange herumgetragen wird.

Die Reaktionen der Darsteller auf das ungeheure Monster sind aber so echt, dass man als Zuschauer gar nicht auf die Idee kommen könnte, was tatsächlich dahinter steckt: "Ich wünschte, ich hätte das schauspielerische Talent, so angsterfüllt auf einen Ball zu reagieren", meint ein Nutzer.

