Achtung: Falsche Telekom-Mails verbreiten Viren und Spam

Kriminelle wollen Passwörter ergaunern

+ © Screenshot: Backovic Betrügerische Post im Internet: So kann eine Spam-Mail aussehen, die den Namen der Telekom missbraucht. Diese Variante erreichte die Online-Redaktion der HNA. Doch wie kann man sich davor schützen? © Screenshot: Backovic

Es kommt immer häufiger vor: Gefährlicher Spam kommt per E-Mail im eigenen Postfach an. Kriminelle versuchen an Ihre Daten zu gelangen - indem sie falsche Rechnungen der Telekom verschicken.

Grundsätzlich gilt: Die Telekom will natürlich ihre Kunden behalten und käme nie auf die Idee, Spam zu verschicken. Solche Mails stammen also immer von Betrügern. Doch was steckt hinter diesen merkwürdigen E-Mails? Und kann man sich wirksam dagegen schützen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Telekom-Spam. Grundlage ist der Service der Telekom, der online allen Kunden angeboten wird.

Wie gefährlich ist der Spam, der angeblich von der Telekom stammt?

Die Mails an sich sind vorerst nicht gefährlich. Schwerwiegende Probleme entstehen erst, wenn man solchen Spam öffnet. Dadurch kann es zu massiven Einschränkungen der Sicherheit kommen. Deshalb gibt es ein paar Tipps, die Sie unbedingt beachten sollten, um sich zu schützen:

Klicken Sie niemals einen Link in einer solchen E-Mail an. Denn so können Sie beispielsweise auf eine vermeintliche Login-Seite gelangen, auf der Sie Ihre Zugangsdaten eingeben sollen. Dort werden dann die Mail-Adresse und Ihr Passwort verlangt. Genau bei diesem Vorgang schlägt die Falle der Kriminellen dann zu. Wer dort seine Daten eingibt, gibt sie in diesem Moment den Online-Betrügern. Die Login-Seite sieht in den meisten Fällen sehr echt aus. Selbst erfahrene Nutzer haben Probleme, sie als unecht zu identifizieren.

Denn so können Sie beispielsweise auf eine vermeintliche Login-Seite gelangen, auf der Sie Ihre Zugangsdaten eingeben sollen. Dort werden dann die Mail-Adresse und Ihr Passwort verlangt. Genau bei diesem Vorgang schlägt die Falle der Kriminellen dann zu. Wer dort seine Daten eingibt, gibt sie in diesem Moment den Online-Betrügern. Die Login-Seite sieht in den meisten Fällen sehr echt aus. Selbst erfahrene Nutzer haben Probleme, sie als unecht zu identifizieren. Öffnen Sie niemals Anhänge einer solchen Mail. Darin kann sich ein Virus befinden. Im schlimmsten Fall ist ihr Computer dann lahmgelegt und Sie brauchen einen Spezialisten, der sich um die Behebung des Problems kümmert. Das kann am Ende nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer werden.

Darin kann sich ein Virus befinden. Im schlimmsten Fall ist ihr Computer dann lahmgelegt und Sie brauchen einen Spezialisten, der sich um die Behebung des Problems kümmert. Das kann am Ende nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer werden. Überweisen Sie niemals den geforderten Betrag. Das Geld werden Sie nie wieder sehen. Selbst, wenn Sie irgendwie nachweisen können, dass Sie Opfer von Betrügern geworden sind, wird es extrem schwierig, das Geld zurück zu holen.

Wie merke ich, dass es sich um eine falsche Telekom-Rechnung handelt?

So simpel es klingen mag: Es gibt viele Nutzer, die gar nicht als Kunden bei der Telekom sind. Wer trotzdem eine Rechnung erhält, der ist wohl Empfänger einer Spam-Nachricht. Die beste Taktik: E-Mail gar nicht erst öffnen und direkt löschen - so kann nichts passieren.

Doch was, wenn man wirklich Telekom-Kunde ist? Hier ein paar Hinweise, die Spam entlarven:

in solchen Mails befinden sich in vielen Fällen Rechtschreibfehler oder die Satzstellung ist falsch

oder die Satzstellung ist falsch oftmals sind in der Rechnung extrem hohe Kosten aufgeführt, die so schnell wie möglich beglichen werden sollen (z. B.: 755, 58 Euro für einen Monat Telefonie)

aufgeführt, die so schnell wie möglich beglichen werden sollen (z. B.: 755, 58 Euro für einen Monat Telefonie) die Buchungskontonummer stimmt nicht mit Ihrer echten Buchungskontonummer überein

stimmt nicht mit Ihrer echten Buchungskontonummer überein bei einer echten Mail von der Telekom wird ein blaues E-Mail-Siegel angezeigt, das ein @ sowie einen Haken zeigt

Da sich die Methoden der Kriminellen stetig weiterentwickeln, kann es immer wieder neue Abwandelungen der Mail-Inhalte geben. Leider lässt sich deswegen auf lange Sicht kein einheitlicher Katalog erstellen, in dem alle Merkmale aufgelistet sind.

Was macht die Telekom gegen den Spam?

Da der Name und der Ruf der Telekom missbraucht werden, wehrt sich die Telekom. Es gibt neben dem Hilfe-Center, in dem alle wichtigen Fragen speziell zu Spam beantwortet werden, auch ein Formular. Das Formular dient dazu, Mail-Spam, den man bekommen hat, direkt zu melden. Mit diesen Meldungen kann ausgewertet werden, wie die neuesten Entwicklungen der Ganoven aussehen und welche Absender-Adressen sie benutzen. Offiziell heißt es Kontaktformular für Missbrauchsfälle und kann von jedem kostenlos genutzt werden.

Gibt es Telekom-Spam auch per SMS?

Nicht nur per Mail bekommt man Spam. Auch via SMS häufen sich in den letzten Wochen unerwünschte Nachrichten. Dabei wird eine angebliche TAN (Transaktionsnummer, die man normalerweise fürs Online-Banking braucht) an das Opfer verschickt. Wie die Betrüger an die Nummern kommen, ist unterschiedlich. Es gibt Zufallsgeneratoren, die Nummern nach System ausprobieren. Es kann auch sein, dass man bei einem dubiosen Gewinnspiel mitgemacht hat und die eigenen Daten, die man bereitwillig angegeben hat, nun illegal für Spam genutzt werden. Auch im Fall von SMS-Spam gilt: Die Nachricht sofort löschen. Nichts öffnen oder anklicken - das sorgt nur für böse Überraschungen.