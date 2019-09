"The Crown"-Hammer: Netflix schnappt sich Gillian Anderson für ikonische Rolle

4. Staffel

Die Netflix-Serie "The Crown" hat "Akte X"-Darstellerin Gillian Anderson für eine Rolle in Staffel 4 gecastet - und diese wird für Aufsehen sorgen.

"The Crown" ist eine beliebtesten Serien auf Netflix: Sie zeichnet sich nicht nur durch eine hohe historische Sorgfalt, sondern auch durch exzellente Darsteller aus. Schon mehrere Emmys konnte sich die Serie um die britischen Royals schnappen: Unter anderem für die beste Hauptdarstellerin (Claire Foy) und einen herausragenden Cast.

Dem soll nun auch Gillian Anderson beiwohnen - die Schauspielerin ist den meisten Zuschauern durch ihre Rolle als Dana Scully in "Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI" bekannt.

"The Crown" mit Hammer-Besetzung: Gillian Anderson spielt Margaret Thatcher

Die Neubesetzung kündigte Netflix via Twitter an: Dort heißt es, dass Gillian Anderson die Rolle der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher übernehmen wird. "Ich freue mich so sehr, zur Besetzung von 'The Crown' zu gehören und die Möglichkeit zu haben, eine solch komplizierte und kontroverse Frau zu spielen", wird Anderson zitiert. Ihrer Meinung nach, sei Thatcher ohne Frage eine "formidable" Person gewesen, aber sie sei gespannt, auch das zu Erforschen, was die Ministerin im Inneren bewegte. Ob man sie nun "geliebt oder verachtet" habe, sie hätte eine "Ära geformt".

In ihrer neuen Rolle wird Gillian Anderson zum ersten Mal in der 4. Staffel von "The Crown" auftauchen, die sich bereits in der Produktion befindet. Diese soll vom Leben der Queen in den späten 1970er und 1980er Jahren handeln. Die 4. Staffel wird voraussichtlich aber erst Ende 2020 erscheinen.

Wann geht es mit "The Crown" auf Netflix weiter?

Zuvor wird erst einmal die 3. Staffel ab dem 17. November auf Netflix abrufbar sein. Dort können Fans der Serie zum ersten Mal Olivia Coleman in der Hauptrolle begutachten. An ihrer Seite hat Tobias Menzies die Rolle von Prinz Philip übernommen.

