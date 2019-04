"The Crown": Netflix-Serie hat seine Lady Diana gefunden - mit verblüffender Ähnlichkeit

Nachwuchsdarstellerin

+ © Faye Thomas/Netflix/AP/dpa Prinzessin-Diana-Darstellerin für "The Crown" gefunden. © Faye Thomas/Netflix/AP/dpa

Auf diese Casting-Info haben Fans der britischen Royals lange gewartet: Wer wird Lady Diana in der Netflix-Serie "The Crown" verkörpern? Jetzt gibt es eine Antwort.

Dieses Jahr noch erscheint die dritte Staffel der Netflix-Serie "The Crown". Die Show erzählt die Geschichte des britischen Könighauses und der Herrschaft Königin Elisabeths II. in allen Facetten - deshalb darf auch Prinz Charles Exfrau Lady Diana nicht fehlen.

Bis Fans sie das erste Mal in der Netflix-Produktion sehen werden, vergeht allerdings noch ein wenig Zeit. Die Macher betonten bereits, dass Lady Diana erst in Staffel vier zu sehen sein wird. Allerdings haben sie schon eine Darstellerin für den Part gefunden.

"The Crown": Nachwuchsdarstellerin ergattert begehrten Part in Netflix-Serie

Wie Netflix nun in einer Pressemitteilung verkündete, wird die Jungschauspielerin Emma Corrin die Rolle der Lady Diana Spencer übernehmen. Die vierte Staffel wird den Zeitraum ab 1977 beschreiben - das Jahr in dem die junge Dame zum ersten Mal auf ihren künftigen Gatten Charles traf. Emma Corrin ist als Schauspielerin jedoch noch ein unbeschriebenes Blatt.

Vor der Kamera stand die 23-Jährige bisher nur für den Kurzfilm "Alex's Dream" und eine Folge der Fernsehserie "Grantchester". Zudem soll sie bald im Spielfilm "Misbehaviour" an der Seite von Keira Knightley zu sehen sein.

Als Diana dürfte Corrin auf dem ersten Blick jedoch überzeugend sein: Schließlich ist zwischen den beiden eine verblüffende Ähnlichkeit zu erkennen. Als frisches Gesicht wird die Nachwuchsdarstellerin zudem ohne Vorurteile in der Rolle aufblühen können. Wie Corrin selbst zu ihrem Casting meint, sei die Situation für sie noch sehr "surreal". Sie beschreibt Diana als Ikone, die einen weltweit für Inspiration gesorgt hätte.

Ob sie den hohen Ansprüchen der Netflix-Serie gerecht werden kann, zeigt sich dann 2020.

