"The Order": Netflix-Serie wird von Kritikern zerfetzt

"The Order" ist das neuste Machwerk aus dem Hause Netflix. Doch im Gegensatz zu Produktionen wie "Stranger Things" oder "Dark" lassen Kritiker kein gutes Haar daran.

Seit dem 7. März lässt sich "The Order" auf Netflix streamen. Die Serie handelt von dem jungen Studenten Jack Morton, der einem Geheimorden der Belgrave University beitritt, um mehr über den Tod seiner Mutter zu erfahren. Die Geschichte ist gespickt von Magie und übernatürlichen Wesen und einer epischen Liebesgeschichte - allerdings ist das wohl alles zu viel des Guten.

Deshalb hassen viele Netflix' "The Order"

Wer sich schon beim Lesen an "Twilight" oder gar "Harry Potter" erinnert fühlt, liegt damit wohl gar nicht so falsch. Zahlreiche Medien bezeichnen "The Order" als generisches Machwerk, in dem zahlreiche Klischees und Elemente aus anderen Fantasy-Werken noch einmal verwurstet wurden - und es dabei um einiges schlechter macht als seine Vorgänger und Inspirationsquellen. Statt spannender Action gebe es nur flache Dialoge, uninteressante Charaktere und schauspielerische Leistungen, die zum Fremdschämen anregen.

Mies oder einfach nur beabsichtigt? Meinungen zu "The Order" gehen auseinander

Auch auf Twitter scheinen sich Zuschauer uneins über "The Order" - und vermögen die Serie nicht einmal in ein Genre einordnen zu können:

Ich kann #TheOrder auf #Netflix nicht einordnen. Die Serie ist bisher weder gut noch schlecht, aber auch nicht durchschnittlich. Dieses "Werk" benötigt ne eigene Kategorie. Hier hat Netflix sich womöglich vertan.. Empfehlen kann ich sie zumindest nicht. #KaugummiSerie — Chris (@Ch1990ris) 10. März 2019

Andere wiederum scheinen völlig begeistert über die neues Netflix-Produktion:

#theOrder ist echt eine megageile Serie bringt schnell Staffel 2 raus ! @NetflixDE — Hannah (@liebesbriefx) 9. März 2019

Weiteren Zuschauern ergeht es wie vielen Kritikern: Die Serie sei schlecht, aber trotzdem könnte man irgendwie nicht aufhören, reinzuschauen:

Schaue gerade #theorder auf @netflix und es ist so unglaublich schlecht, aber ich kann einfach nicht aufhören oh man — ntj(@ntj_____) 10. März 2019

Trotz schlechter Reviews scheint "The Order" also doch etwas richtig zu machen. Oder wie das Online-Portal Moviepilot schreibt: "Der Twilight-Abklatsch ist so mies, dass er schon fast wieder gut ist".

Wer sich selbst davon überzeugen will, kann sich die Serie auf Netflix zu Gemüte führen.

