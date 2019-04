"The Walking Dead": Fans in Ekstase - AMC bestellt weiteres Spin-off!

Zombie-Universum wird größer

Das Universum von "The Walking Dead" vergrößert sich noch weiter: Der Sender AMC kündigte jetzt ein weiteres Spin-off an. Erste Details sind bereits bekannt.

Die Ausstrahlung der neunten Staffel von "The Walking Dead" ist gerade erst beendet und das Spin-off "Fear The Walking Dead" kehrt in rund zwei Monaten mit Staffel 5 auf unsere Bildschirme zurück - da verkündet der Sender AMC eine freudige Nachricht für alle Zombie-Fans: Es wird eine dritte Serie in der "TWD"-Welt geben.

AMC kündigt neues "Walking Dead"-Spin-off an: Das ist bereits bekannt

Das zweite Spin-off trägt noch keinen Namen, doch gegenüber dem Online-Portal TV Line verriet AMC erste Details: Die Serie "dreht sich um zwei weibliche Hauptcharaktere und fokussiert sich auf die erste Generation, die in der Zeit nach der Apokalypse erwachsen werden muss. Manche werden zu Helden. Manche werden zu Bösewichten. Schlussendlich werden sich alle für immer verändern."

Matt Negrete, der schon für "TWD" und "FTWD" die Feder in der Hand hielt, wird als Showrunner des neuen Spin-offs fungieren. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr in Virginia starten, sodass die zehn geplanten Folgen der ersten Staffel 2020 ausgestrahlt werden können.

Den Schöpfern ist es wichtig, den Zuschauern eine neue Facette des "Walking Dead"-Universums zu zeigen, wie es gegenüber TV Line heißt. Eine neue "Mythologie" erwarte die Fans. Was genau das bedeutet, darüber lässt sich fürs erste nur spekulieren.

Für Fans dürfte diese Nachricht jedoch erfreulich sein: Neben der bestätigten 10. Staffel von "The Walking Dead", der anstehenden 5. Staffel von "Fear The Walking Dead" und den geplanten Filmen mit Rick Grimes im Fokus findet das Zeitalter der Zombies im TV noch lange kein Ende.

