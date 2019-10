Und tschüss: Netflix entfernt im Oktober und November weitere Filme und Serien

Nicht mehr verfügbar

Netflix mistet weiter aus, um Platz für neue Filme und Serien zu schaffen. Dabei fliegen wieder einmal unzählige sehenswerte Inhalte aus dem Angebot.

"Den Film muss ich mir nicht auf DVD kaufen, weil er auf Netflix zur Verfügung steht" ist ein Spruch, den man so, beziehungsweise in abgewandelter Form, gelegentlich zu hören bekommt. Und es stimmt, denn wer ein Netflix-Abo hat, spart sich viel Geld für den Kauf einzelner Filme und Serien auf Blu-ray, DVD oder in digitaler Form. Doch gerne vergessen viele Abonnenten, dass manche Inhalte nach einiger Zeit wieder aus dem riesigen Angebot entfernt werden. Auch im Oktober und November stehen unzählige Produktionen auf der Abschussliste.

Von diesen Inhalten müssen sich Netflix-Abonnenten verabschieden

Bereits im September hat Netflix fleißig ausgemistet. Zum Ausgleich wird und wurden die freigewordenen Kapazitäten diesen Monat aber mit neuen Filmen und Serien aufgefüllt. In den nächsten Tagen verlassen jedoch weitere Inhalte das Angebot. Darunter ist beispielsweise die Kult-Serie "Friends". Seit dem heutigen Tag müssen Actionfans außerdem auf die Roboter-Kracher "Transformers" und "Transformers - Die Rache" verzichten.

Laut dem Technik-Portal CHIP nimmt Netflix folgende Serien und Filme aus dem Programm:

Shut In (Psychothriller, bis 20. Oktober verfügbar)

(Psychothriller, bis 20. Oktober verfügbar) Ip Man 2 (Actionfilm, bis 21. Oktober verfügbar)

(Actionfilm, bis 21. Oktober verfügbar) Mr. Holmes (Drama, bis 21. Oktober verfügbar)

(Drama, bis 21. Oktober verfügbar) Nicht ansehen! (Horror-Serie, bis 26 Oktober verfügbar)

(Horror-Serie, bis 26 Oktober verfügbar) American Odyssey (Thriller-Serie, bis 31. Oktober verfügbar)

(Thriller-Serie, bis 31. Oktober verfügbar) Highway Thru Hell (Reality-TV-Serie, bis 31. Oktober verfügbar)

(Reality-TV-Serie, bis 31. Oktober verfügbar) Gurren Lagan (Anime, bis 31. Oktober verfügbar)

(Anime, bis 31. Oktober verfügbar) Raiders Of The Lost Art (Dokureihe, bis 31. Oktober verfügbar)

(Dokureihe, bis 31. Oktober verfügbar) The Girl I Loved (Romantische Serie, bis 31. Oktober verfügbar)

(Romantische Serie, bis 31. Oktober verfügbar) Friends (Sitcom, bis 13. November verfügbar)

Die Liste mag bislang kurz erscheinen, doch es ist davon auszugehen, dass insbesondere im November noch weitere Inhalte dazukommen.

