Twitch gibt Statement: Kein Bann für Tourette-Streamerin Sweet Anita

Die Streamerin Sweet Anita leidet unter dem Tourette-Syndrom. Während ihrer Streams flucht sie häufig, wird aber nie gebannt. Jetzt spricht Twitch.

Die Twitch-Streamerin Sweet Anita ist keine unbekannte in der Stream-Welt, da sie schon des Öfteren in den Schlagzeilen gelandet ist. Die Engländerin leidet unter dem Tourette-Syndrom, was dazu führt, dass sie während ihrer Streams nicht nur häufig unkontrolliert flucht, sondern gerne mal ihren Zuschauern den Mittelfinger entgegenstreckt. Ihre Community feiert sie aber zum größten Teil für diese sogenannten "Ticks" und nimmt ihr das Fluchen nicht übel, da es auch einen gewissen Unterhaltungswert hat.

Auf ingame.de* kann man das Statement von Twitch zu Sweet Anita nachlesen.

