User verblüfft: Im neuen Fornite-Update fehlen diese wichtigen Inhalte

Hotfix in Kürze

Fans des Action-Building-Spiels "Fortnite" müssen sich vor dem neuen Update in Acht nehmen: Spieler werden so einige Landschaften und besonderes Equipment nicht mehr vorfinden.

"Fortnite" gilt als eines der erfolgreichsten Koop-Survival-Spiele überhaupt. Aktuell ist ein kleines Update vom Entwickler Epic Games aufgespielt worden, dass so einige Änderungen für Spieler bereit hält. Zwar hat Epic Games keine Einzelheiten veröffentlicht, doch ein paar Details sind bereits durchgesickert.

"Fortnite"-Update verbannt Star-Wars-Achievements

So sollen etwa verschneite Winterlandschaften und die frostige Stimmung der Vergangenheit angehören: Mit dem Patch soll die Winterzeit enden. Auch von vielen Spielern heiß geliebte Lichtschwerter vom Star-Wars-Event sollen aus dem Spiel entfernt werden. Für Unmut sorgen auch die Berichte vieler "Fortnite"-Spieler, dass deren gesammelte Star-Wars-Achievements verschwunden wären - allem Anschein nach Folge des "Fortnite"-Updates. Auch eine Übersicht der gemeisterten Aufgaben bleibt Epic Games mit dem neuen Patch den Spielern schuldig.

Entwickler Epic Games gab via Twitter eine Stellungnahme ab, in der es heißt, dass an einem Fix gearbeitet wird, der die Probleme lösen soll. Spekulationen zufolge soll es in Kürze einen Hotfix geben.

"Fortnite": Darum geht es im Battle-Royale-Shooter von Epic Games

Der Survival-Shooter "Fortnite" ist auf PC, Konsolen und mobilen Geräten erhältlich. Schauplatz des Games ist eine Welt, in der nach einer globalen Katastrophe 98 Prozent der Menschheit verschwunden ist und stattdessen Zombies durch die Lande streunen. Die Spieler haben das Ziel, Beute zu sammeln, damit eine Festung zu errichten und diese vor nächtlicher Gefahr durch Zombies zu schützen.

Spieler können zwischen diversen Modi wählen. Im Battle Royale Modus treten bis zu 100 Spieler alleine oder in Teams gegeneinander an. Auch ein Kreativmodus wurde geschaffen, in dem jeder Spieler Zugang zu mehreren privaten Inseln hat.

