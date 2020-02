WhatsApp: Frohen Valentinstag! Die besten Sprüche zum Tag der Liebe

Romantik auf dem Smartphone

Am Valentinstag sind die Erwartungen der Liebenden hoch. Mit einem romantischen Spruch bei WhatsApp kann aber nichts schiefgehen. Wir haben für euch die schönsten Liebesgrüße zusammengestellt.

Am 14. Februar ist der Tag der Liebe, der Valentinstag.

Passend dazu, hat RUHR24 die romantischsten Sprüche für euch zusammengestellt.

Mit den richtigen Zeilen auf dem Smartphone knistert es garantiert.

Valentinstag: Der Tag der Liebenden. Am 14. Februar ist es wieder so weit und viele verliebte Paare zeigen sich mit einer kleinen Geste, wie gerne sie sich haben. Doch es müssen nicht immer Blumen oder eine Schachtel Pralinen sein, manchmal tun es auch ein paar romantische Worte. Und in Zeiten der digitalen Kommunikation dürfen die auch gerne Mal per WhatsApp verschickt werden.

Romantische Worte zum Valentinstag per WhatsApp verschicken

Beim Anblick deines Liebsten oder deiner Herzdame verschlägt es dir aber regelrecht die Worte? Oder du bist von deiner dichterischen Kunst nicht wirklich überzeugt? Kein Problem. RUHR24 hat wieder die schönsten Sprüche zum Valentinstag für euch zusammengestellt, mit denen ihr euren Schatz verzaubern könnt und die garantiert jedes Herz höher schlagen lassen.

Die digitalen, liebevollen Zeilen sind schnell verschickt und versüßen euch die Zeit, falls ihr euren geliebten Menschen oder euer Date erst am Abend seht. Und für all diejenigen die den Valentinstag vielleicht sogar fernab von ihren Partnern verbringen müssen, ist eine romantische Nachricht sowieso ein Muss, um dem anderen zu zeigen, wie gerne man ihn hat. Und was eignet sich dafür besser als WhatsApp. Denn hier könnt ihr eure Nachricht noch mit ein paar süßen Emojis, roten Herzen oder einem romantischen GIF ergänzen.

Valentinstag: Romantische Sprüche für WhatsApp

Auch wenn viele den Valentinstag ablehnen, weil sie ihrem Liebsten auch an jedem anderen Tag ihre Zuneigung zeigen können, oder den 14. Februar für eine reine Erfindung des Einzelhandels halten, kann man mit ein paar lieben Zeilen doch nie etwas falsch machen - ganz egal was man von dem Tag der Liebenden halten mag. Und für all diejenigen, für die der Valentinstag etwas ganz besonderes ist, braucht es natürlich auch ein paar ganz besondere Sprüche. Die dürfen dann auch ruhig ans Herz gehen und die Stimmung zum Knistern bringen. Das ist eine Auswahl der schönsten romantischen Sprüchen für WhatsApp:

Blumen brauchen Sonnenschein und ich brauch Dich zum Glücklichsein!



Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis, aber jeder Moment mit dir ist ein bezauberndes Geschenk!



Glück ist Liebe, nichts Anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.

1 Universum, 9 Planeten, 204 Länder, 809 Inseln, 7 Meere…und ich hatte das Glück Dich zu treffen.



Die schönsten Orte im Leben kann man nicht sehen oder hören. Mann muss sie mit dem Herzen fühlen. Mein Platz ist bei dir. Alles Liebe zum Valentinstag.

Wenn ich irgendetwas in meinem Leben richtig gemacht habe, dann war es in dem Moment, in dem ich dir mein Herz geschenkt habe. Ich liebe dich.



Ich bin letzte Nacht mit einem Lächeln eingeschlafen, weil ich wusste, dass ich von dir träumen würde... aber ich bin heute Morgen mit einem Lächeln aufgewacht, weil du kein Traum warst.



Ich liebe dich, dich liebe ich. Das Liebste für dich. In Liebe, ich.



Drei Rosen sende ich dir. Die erste ist fürs Wohlergehen, die zweite fürs Wiedersehen, die dritte aber leise spricht: Ich liebe dich! Vergiss das nicht!

WhatsApp-Sprüche zum Valentinstag: Kurz und knackig

Wie sagt man so schön? In der Kürze liegt die Würze? Ja und auch in Sachen Liebe ist manchmal mit wenigen Worten alles gesagt. Das sind die besten WhatsApp-Sprüche zum Valentinstag, die nur ein paar Silben brauchen, um Herzen höher schlagen zu lassen.

Ein Schmatz für meinen Valentinsschatz!

Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein!



Wenn man Liebe gibt, gewinnt man immer.



Ich habe nur eine Schwäche – dich! Happy Valentinsday!



Eine Rose nur für Dich. Sie soll dir sagen: Ich denk' an Dich!

Valentinstag: Witzige Sprüche für WhatsApp

Wer es nicht ganz so schnulzig oder etwas weniger dick aufgetragen mag, der kann seinem Schatz auch ein paar lustige Zeilen via WhatsApp senden. Gerade wenn euer Liebster oder eure Liebste einen echten Sinn für Humor hat, sollten ihr einen Blick auf die Auswahl der lustigsten Sprüche zum Valentinstag werfen.

I love you not, du bist nur Schrott. Das war ein Scherz, du bist mein HERZ.



Die Rosen stechen, die Veilchen stinken, scheiß auf die Blümchen, wir gehen was trinken!

Ich liebe dir. Ich liebe dich. Wie man das schreibt, dass weiß ich nicht. Ist die Grammatik auch nicht richtig. Ich liebe dir und das ist wichtig.



Für einen Lippenkuss braucht man 12 Muskeln, für einen Zungenkuss sogar 17 Muskeln. Also Schatz, lass uns trainieren!



Auto beginnt mit A, Baum beginnt mit B, Caesar beginnt mit C, Duft beginnt mit D, Ente beginnt mit E, Fuchs beginnt mit F, aber Liebe beginnt mit Dir.



Liebe ist eine tolle Krankheit – da müssen immer gleich zwei ins Bett.



Du bist so heiß. Zum Glück bin ich kein Eiswürfel, sonst wäre jetzt nur noch ein nasser Fleck auf dem Hocker.



Wenn du klingelst, hebe ich ab, denn mein Liebesakku macht niemals schlapp!

WhatsApp: Sprüche zum Valentinstag für Freunde

Der Valentinstag muss nicht nur für Liebende ein Grund zur Freude sein. Warum nutzt du nicht einfach mal die Gelegenheit, deinen Freunden oder deinen Liebsten aus dem Kreis der Familie zu sagen, wie gerne du sie hast. Denn das macht man sonst häufig nur an Weihnachten, Silvester oder am Geburtstag.

Ganz im Gegensatz zu den Finnen: Hier wird am 14. Februar nicht der Valentinstag gefeiert, sondern der "Tag der Freundschaft". Anstellte des Geliebten, schenken sich hier Freunde kleine Aufmerksamkeiten oder verschicken eine liebevolle Karte mit einem netten Spruch. Deshalb haben wir euch auch für diese Angelegenheit die passendsten Sprüche zusammen gesucht - egal ob für WhatsApp oder die Postkarte.

Du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst, weil du etwas ganz besonderes bist!

Viele Menschen treten in dein Leben, aber nur einige besondere unter ihnen hinterlassen auch Spuren in deinem Herzen.



Beste Freundinnen sind schwer zu finden, denn die Allerbeste gehört bereits mir!



Gute Freunde sind wie Diamanten. Wertvoll, selten und einzigartig.

Freundschaft muss nicht perfekt sein. Nur echt.



Freundschaft. Sowas wie Liebe nur mit Verstand.



Valentinstag: Liebes-Sprüche bei WhatsApp und ein paar rote Rosen

Wer seinen Schatz aber nicht nur mit einer romantischen Nachricht per WhatsApp überraschen und am Valentinstag nicht mit leeren Händen dastehen will, kann dem Herzensmenschen natürlich auch noch eine Kleinigkeit mitbringen. Schon Wochen vorher gibt es im Einzelhandel dafür passend Angebote für Parfüm, Schmuck und Pralinen. Mit rund 50 Millionen Rosen gehört der Valentinstag außerdem auch zu einem der umsatzstärksten Tage der Blumenhändler. Aber müssen es immer Blumen, Parfüm und Co sein?

Nicht unbedingt. Kreativ sein und sich was Eigenes einfallen lassen, lohnt sich. Hier haben wir für euch ein paar Ideen für selbstgemachte Geschenke passend zum Valentinstag zusammengestellt. Die setzen euren liebevollen Zeilen per WhatsApp dann noch eins obendrauf und lassen den 14. Februar zu einem perfekten Valentinstag werden.

