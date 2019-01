WhatsApp-Änderung: Diese praktische Funktion wird jetzt abgeschaltet

Aus einem traurigen Grund

Auf WhatsApp kann man leicht Nachrichten verschicken, doch eine der beliebten Funktionen des Messengers soll jetzt beschränkt werden. Hier die Details zur Neuerung.

Auf WhatsApp kursieren Fake-News, Spam-Nachrichten und Kettenbriefe, was das Zeug hält. Seien es harmlose Nachrichten an Freunde oder auch gefährliche Briefe, die Drohungen oder Ähnliches enthalten - doch das Verbreiten von derartigen Nachrichten könnte sich in Zukunft als schwierig gestalten.

WhatsApp-Änderung wird weltweit kommen

Grund dafür ist eine Änderung, die die Infoseite „WABetaInfo“ auf Twitter veröffentlichte: Bisher konnte man eine WhatsApp-Nachricht immer gleichzeitig an zwanzig Personen weiterleiten, doch das soll sich jetzt ändern. In Zukunft soll es nur noch möglich sein, eine Nachricht an insgesamt fünf weitere Kontakte weiterzuleiten.

Diese Einschränkung gibt es laut der Info-Seite bereits in Indien. Bald soll sich diese Neuerung weltweit durchsetzen.

Neuerung bei Whatsapp hat auch einen Grund

Der Ursprung für diese Änderung, die WhatsApp durchsetzen will, liegt in Indien, wo es die Einschränkung bereits gibt. Wie die „Economic Times India“ berichtet, wurden dort in den letzten zehn Jahren mindestens 31 Menschen ermordet, weil diverse Gerüchte und Fake-News über sie auf WhatsApp im Umlauf waren. Um der schnellen Verbreitung von falschen Informationen und Ähnlichem entgegenzuwirken, hat der Nachrichtendienst zunächst mit dieser Änderung auf das Problem reagiert.

Erst seit einigen Tagen kursiert ein neuer Weihnachts-Kettenbrief auf WhatsApp. Dabei soll es sich aber um einen teuren Betrug handeln.

