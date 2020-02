WhatsApp-Beta enthält Updates für iPhones und Android - auch der Dark Mode ist dabei

Update

Wir zeigen die wichtigsten Neuerungen der Beta-Version von WhatsApp auf einen Blick. Auch dabei: Der neue Dark Mode für Android-Nutzer.

WhatsApps aktuelle Beta-Version kommt mit neuen Funktionen

Fingerabdruck und verschwindende Nachrichten könnten kommen

WhatsApp ist der am meisten genutzte Messenger füriPhones und Android-Smartphones. Immer wieder testet WhatsApp in sogenannten Beta-Versionen neue Funktionen.

Diese Funktionen können Nutzer testen, wenn sie das Beta-Programm von WhatsApp auf ihrem Smartphone installieren. Änderungen mit positivem Feedback übernimmt WhatsApp oftmals für Aktualisierungen.

WhatsApp-Beta: Per Fingerabdruck öffnen und entsperren - auf iPhone und Android

Die erste Neuigkeit, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, ist das Aktivieren des Fingerabdrucksensors. Das Aktivieren taucht in den Datenschutzeinstellungen auf. Wird sie aktiviert, können Nutzer künftig WhatsApp per Fingerabdruck aufrufen und entsperren. Doch Vorsicht: Die sensiblen Daten bekommt Mutterkonzern Facebook.

Nutzer sollten sich also in Ruhe überlegen, ob sie Bequemlichkeit gegen den Datenverlust eintauschen möchten. Denn es ist ungewiss, was Facebook mit den WhatsApp-Fingerabdrücken vorhat und ob die Daten beispielsweise an andere Unternehmen weitergegeben werden.

WhatsApp-Beta: Verschwindende Nachrichten

Beim Konkurrenten Snapchat verschwinden versendete Texte und Bilder automatisch und zerstören sich grundsätzlich von selbst. Das stößt vor allem bei jüngeren Nutzern auf Zuspruch. Auch WhatsApp überlegt, die Funktion einzuführen. Demnach enthält die aktuelle Beta-Version von WhatsApp die Funktion "Disappearing Messages".

Auch Nachrichten in WhatsApp-Gruppen können sich so selbst zerstören. Wahlweise nach fünf Sekunden oder innerhalb von einer Stunde. Die Option lässt sich auch für normale Chats einstellen. Und wie sieht es aus? Kommt die Funktion schon im nächsten Update? Das ist noch völlig unklar. WhatsApp hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Aktuell freuen sich Nutzer übrigens über den neuen WhatsApp Dark Mode, der nun ebenfalls in der Beta verfügbar ist. Außerdem machen WhatsApp-Nachrichten die Runde - angeblich könnte man den Dark Mode bereits jetzt auf iPhones und Android-Smartphones installieren.

Der WhatsApp DarkMode in der Beta ist verfügbar. pic.twitter.com/W6xu8PHWPg — Stefan @DreamHack Leipzig (@detraxLIVE) January 22, 2020

WhatsApp: Gleichzeitig auf iPhone und Android chatten

Laut WABetaInfo arbeitet WhatsApp an einem Update. Nutzer könnten künftig auf unterschiedlichen Geräten gleichzeitig chatten. Denn wer WhatsApp Web oder WhatsApp Desktop nutzt, benötigt aktuell über das Handy eine Internetverbindung. Künftig könnten User dann über den gleichen Account über eine iOS- und Android-Smartphone gleichzeitig chatten. Möglicherweise könnte das Update bereits mit der nächsten iPad-WhatsApp-Aktualisierung kommen.

