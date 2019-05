Diese Neuerung dürfte einigen WhatsApp-Usern stark missfallen

Nutzerzahlen könnten sinken

+ © dpa / Jens Kalaene (Symbolbild) WhatsApp wird schon bald eine Änderung einführen. © dpa / Jens Kalaene (Symbolbild)

Mit Millionen von Nutzern gehört WhatsApp zu den beliebtesten Messenger-Diensten. Nun hat das Unternehmen aber einen drastischen Einschnitt angekündigt. Es nimmt sogar in Kauf, dadurch einige User zu verlieren.

WhatsApp ist aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. So gibt es kaum jemanden, der den beliebten Messenger-Dienst nicht auf seinem Smartphone installiert hat. Doch die Nutzerzahlen könnten bald stark sinken, denn das Unternehmen hat vor kurzem eine grundlegende Änderung angekündigt.

WhatsApp für viele bald nicht mehr benutzbar

Wie derwesten.de berichtet, wird WhatsApp auf einigen Smartphones bald nicht mehr benutzbar sein. So soll der Support für alle Windows-Betriebssysteme noch bis zum Ende des Jahres eingestellt werden.

Folglich werden die betroffenen Nutzer keine Updates mehr erhalten und demnach auch keine neuen Funktionen mehr hinzufügen können. Dies werde dazu führen, dass einige Funktionen ab einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren.

Diese Änderung soll einige Zeit später auch für ältere Versionen von Android und iPhone gelten.

WhatsApp will seinen Dienst weiter verbessern

Grund für diese einschneidenden Veränderungen soll die Verbesserung des Messenger-Dienstes auf jenen mobilen Plattformen sein, die tatsächlich von einer Mehrheit der Kunden genutzt werden.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es war die richtige, um es allen zu ermöglichen, mit Freunden, Familie und denen, die für sie wichtig sind, besser über WhatsApp in Kontakt zu bleiben“, wird der Dienst auf derwesten.de zitiert.

Betroffenen, die WhatsApp weiter benutzen wollen, werde empfohlen, auf ein neueres Gerät umzusteigen, heißt es weiter.

Diese Neuerung ist nicht die Einzige, mit der WhatsApp in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat. So will der Konzern bald auch eine neue App herausbringen, die ein großes Problem löst.