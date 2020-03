Keine Sicherheit bei WhatsApp: EU-Kommission empfiehlt Umstieg zu anderem Messenger-Dienst

Signal wird auch von Edward Snowden empfohlen

Die EU-Kommission hat Zweifel und Bedenken an der Sicherheit von WhatsApp. Sie empfiehlt Diplomaten den Umstieg auf einen anderen Messenger-Dienst.

Die E U-Kommission zweifelt an der Sicherheit von WhatsApp*.

zweifelt an der Sicherheit von WhatsApp*. Die EU-Kommission empfiehlt ihren Mitarbeitern den Wechsel zur Nachrichten-App Signal*.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp weniger sicher als viele denken.

Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen den Messenger-Dienst WhatsApp. Für einige von ihnen gilt die App, spätestens seit der Übernahme von Facebook, als unsicherer Instant-Messaging-Dienst. Nun hat auch die EU-Kommission Bedenken und Zweifel an der Sicherheit von WhatsApp geäußert.

Man sei sich nicht sicher, ob WhatsApp den Sicherheitsanforderungen für den Nachrichten-Austausch von sensiblen Informationen unter Diplomaten genügt.

Um diese Nachrichten künftig besser vor Spionage zu schützen, empfiehlt die EU-Kommission ihren Mitarbeitern nun einen anderen Messenger-Dienst. Im Wesentlichen für die Kommunikation mit Personen außerhalb der Behörde.

WhatsApp: EU-Kommission empfiehlt Umstieg auf Messenger-Dienst Signal

Die EU empfiehlt ihren Mitarbeitern in einer internen Notiz den Umstieg zum Messenger-Dienst und WhatsApp-Konkurrenten Signal. Diese App soll die Kommunikation der Diplomaten künftig sicherer machen. Die hausinterne Expertengruppe „Information Technology and Cybersecurity Board“ (ITCB) kümmert sich um die IT-Fragen der EU-Kommission.

„ITCB empfiehlt die Nutzung dieser App (Signal, Anm. d. Red.) für den Austausch von öffentlichen Informationen und die tägliche Instant-Kommunikation unter Kollegen als Übergang, bis Skype für Unternehmen auf Mobiltelefonen (S4BM) herauskommt“, heißt es aus der Expertengruppe der EU-Kommission. „Je früher desto besser“ sei der Wechsel zum Messenger-Dienst Signal, der nach dem Expertenteam eine sichere WhatsApp-Alternative sei. Die Einführung der neuen App sei aber keine Pflicht.

WhatsApp: EU-Kommission reicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht - Signal wird empfohlen

Standardmäßig sind private WhatsApp-Nachrichten durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Indes werden aber Metadaten wie Nachrichtengröße, Namen der Kontakte, Zeit und Datum vom Messenger-Dienst mit dem Mutterkonzern Facebook geteilt. Dadurch können durchaus Rückschlüsse auf die Art und Frequenz der Kommunikation gezogen werden. Beim Messenger-Dienst Signal sei deis nicht der Fall.

„Für Beamte zum Beispiel aus Außen- und Verteidigungsministerien, aber auch für Journalistinnen und Menschenrechtsaktivisten ist das ein erhebliches Risiko“, sagte Jan Penfrant von der Brüsseler Digital-NGO EDRI. Dieser Auffassung folgt auch die EU-Kommission.

WhatsApp: EU-Kommission plädiert zu Signal

Sicherheitslücken bei WhatsApp treten häufiger auf - Signal gilt indes als besonders sicher. Davon ist dieEU-Kommission überzeugt: „Es liegt in der Natur dieser App, eine gesicherte und private Kommunikation zu unterstützen, ohne die Daten und/oder privaten Informationen der Benutzer zu monetarisieren“, heißt es in der internen Notiz weiter.

Der Messenger-Dienst Signal werde von Datenschutz- und Cybersicherheitsexperten betrieben, die Daten der Benutzer so sicher wie möglich vor Privatunternehmen und großen Konzernen schützen wollen, heißt es vonseiten der EU-Kommisssion.

WhatsApp: Nicht nur die EU-Kommission empfiehlt Signal

Auch der Whistleblower Edward Snowden empfiehlt Signal als WhatsApp Alternative. Er wurde durch das Mitbegründen der Enthüllungs-Website WikiLeaks bekannt. Seit der Veröffentlichung von brisanten Regierungs-Dokumenten wird er von den amerikanischen Sicherheitsbehörden verfolgt. Auch in Deutschland fragte er Asyl an.

Die IT-Abteilung des EU-Parlaments setzt hingegen weiter auf den Messenger-Dienst WhatsApp.

WhatsApp hat noch weitere Sicherheitslücken, als die vor denen die EU-Kommission* warnt. Beispielsweise sind Ihre Daten auch nach der Löschung der App nicht sicher.

Eine weiteres Sicherheitsdebakel bei WhatsApp ist das mitlesen von Nachrichten. Auch hiervor hatte die EU-Kommission Ihre Mitarbeiter nicht gewarnt. Ein GIF macht dies möglich.

Von Alicia Kreth und Lucas Maier

