Der erfolgreichste Messenger weltweit: Das ist WhatsApp

WhatsApp von Facebook ist der erfolgreichste Messenger weltweit. Wir stellen Ihnen den Messenger vor, der vor allem auf iPhone und Android genutzt werden kann.

WhatsApp ist mit 1,3 Milliarden Nutzern der am meisten genutzte Messenger weltweit

ist mit 1,3 Milliarden Nutzern der am meisten genutzte Messenger weltweit Mittlerweile gehört WhatsApp zu Mutterkonzern Facebook

WhatsApp ist ein Messenger-Dienst, der seit 2014 zu Facebook gehört. Über WhatsApp können Nutzer Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien sowie Standortinformationen, Dokumente und Kontaktdaten austauschen.

Unter anderem bietet WhatsApp den Messenger für Android, Apple iOS und iPadOS sowie für Windows 10 Mobile und Windows Phone 8 an.

WhatsApp: Die Geschichte des Messengers

Jan Koum und Brian Acton haben das Unternehmen WhatsApp Inc. 2009 in Santa Clara, Kalifornien gegründet. Der Name der App ist ein Wortspiel. „Whats up?“ bedeutet auf Deutsch „Was ist los“, beziehungsweise „Was geht?“. Im Namen ist das Kürzel App enthalten.

Ursprünglich startete WhatsApp als App, in der man Status-Meldungen veröffentlichen konnte. Erst später erweiterten Koum und Acton die App zu einem Nachrichtendienst. 2014 erwarb das US-Unternehmen Facebook WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar. Brian Acton verließt WhatsApp im September 2017, Co-Gründer Jan Koum folgte ihm im Mai 2018.

WhatsApp: So funktioniert der Messenger

Um die App nutzen zu können, muss man sich nach der Installation von WhatsApp registrieren. Dazu gibt man die eigene Handynummer an. Am Ende des Prozesses verschickt WhatsApp via SMS einen Freischaltcode und verifiziert das Konto. Ist keine SMS zustellbar, wird der Code per Anruf übermittelt.

WhatsApp nutzt das Internet, um Nachrichten zu verschicken und gehört zur Gruppe der Instant-Messenger. Die App ist für die Betriebssysteme Android, iOS, Symbian, Nokia Series 40, Windows Phone und MeeGo verfügbar. Außer dem Versenden von Nachrichten kann man auf WhatsApp über GPS den Standort austauschen. Seit Ende 2017 stellt WhatsApp, das zu Facebook gehört, Emojis zur Verfügung. Außerdem können Nutzer bei WhatsApp über Video telefonieren.

WhatsApp Web, Desktop, Business und Payment

Neben der reinen Messenger-Applikation bietet WhatsApp noch weitere Apps an. Da wäre einmal WhatsApp Web. Über WhatsApp Web können Nutzer via Internet am PC Nachrichten verfassen. Dazu scannt man mit dem Smartphone einen QR-Code, der eine Verbindung zwischen Smartphone und PC herstellt. Um WhatsApp Web zu nutzen, muss das Smartphone eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein.

WhatsApp Desktop funktioniert ähnlich wie WhatsApp Web. User scannen ebenfalls einen QR-Code mit dem Smartphone, auf dem WhatsApp installiert sein muss. Unterschied zu Web: Die Desktop-App muss vor dem Start installiert werden und bietet mehr Funktionen als WhatsApp Web.

WhatsApp Business ist eine Erweiterung, mit der Unternehmen mit ihren Kunden über WhatsApp kommunizieren können. Seit 2018 gibt es WhatsApp Pay in Indien, mit der Zahlungen gesendet und empfangen werden können. Facebook-Chef Mark Zuckerberg möchte mit Paypal konkurrieren.

WhatsApp: Daten, Sicherheit und Kritik

Datenschützer kritisieren WhatsApp für seine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Demnach kann das Unternehmen, wenn man den Bedingungen zustimmt, sämtliche hochgeladene und ausgetauschte Medien der Nutzer für kommerzielle Zwecke verwenden. Auch Nutzerdaten wie Telefonnummern werden nach Recherche von Stiftung Warentest unverschlüsselt auf den WhatsApp-Server übertragen.

Laut Datenschützern verletzt Facebook die Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung der Nutzer. Auch das Quasi-Monopol von Facebook bzw. WhatsApp im Social Networking und bei der mobilen Kommunikation sei ein Problem. Datenschutzbeauftragte empfehlen Nutzern daher europäische Apps wie Threema oder Telegram. Problematisch seien auch Sicherheitslücken auf WhatsApp. Diese ermöglichen es Unbefugten beispielsweise, Benutzerkonten zu übernehmen.

WhatsApp: Verschlüsselung

WhatsApp hat seit April 2016 eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird vom Sender und Empfänger mit dem Scannen eines QR-Codes authentifiziert. Nach der Authentifizierung können die Nachrichten auf WhatsApp nur noch vom Sender und Empfänger der Nachricht entschlüsselt und gelesen werden. Allerdings kann nicht überprüft werden, ob es sich tatsächlich um die jeweilige Verbindung tatsächlich verschlüsselt ist. Auch hier geriet Facebook in die Kritik.

WhatsApp-Sperren

WhatsApp und Facebook waren beziehungsweise sind in mehreren Ländern gesperrt. Seit September 2017 kann WhatsApp in China nicht genutzt werden. Der Grund: China hat die App dauerhaft gesperrt. In Togo, Brasilien und Sri Lanka war die Nutzung von WhatsApp während politischer Phasen der Unordnung eingeschränkt. Mittlerweile ist WhatsApp dort wieder verfügbar. Auch die Türkei hatte WhatsApp zwischenzeitlich gesperrt.

