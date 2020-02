Neuer Meilenstein: WhatsApp knackt nächste Mega-Marke - Kann Facebook noch mithalten?

Messenger-Dienst

+ © Symbolbild: Daniel Reinhardt/picture alliance/dpa WhatsApp und Facebook in der Konkurrenz? Beliebter Messenger hat jetzt mehrere Milliarden Nutzer. © Symbolbild: Daniel Reinhardt/picture alliance/dpa

WhatsApp hat die nächste Milliardenmarke geknackt. Immer mehr Nutzer installieren sich den Messenger-Dienst. Kann der Mutterkonzern Facebook da noch mithalten?

WhatsApp hat einen neuen Meilenstein durchbrochen

Neues vom Messenger: WhatsApp verzeichnet mittlerweile stolze 5 Milliarden Installationen in Googles hauseigenem Play-Store. Nur eine weitere App, die nicht von Google stammt, hat diese Schallmauer bereits durchbrochen. Die Rede ist von WhatsApp-Mutter Facebook. Darüber hatte zuerst die englischsprachige Seite "Android Police" berichtet.

WhatsApp ist die zweite App, die nicht aus dem Hause Google stammt und die Schallmauer von fünf Milliarden Installationen im Play Store knackt. In den kommenden Monaten werden viele weitere Apps folgen. https://t.co/CrZiNLW1oK pic.twitter.com/cH7sG4qJfy — GoogleWatchBlog (@googlewatchblog) January 20, 2020

Facebook-Tochter WhatsApp: 2020 in Deutschland täglich 60 Millionen aktive Nutzer

WhatsApp wurde 2018 von 1,5 Milliarden monatlich aktiven Usern genutzt. Mittlerweile sollen es nach Schätzungen rund 1,6 Milliarden Menschen sein - in Deutschland zählt WhatsApp momentan täglich 60 Millionen aktive Nutzer. Facebook hingegen kommt auf 32 Millionen Nutzer pro Monat in Deutschland. Somit hat WhatsApp den Mutterkonzern Facebook in Deutschland abgehängt. Das wäre 2009 im Gründungsjahr von WhatsApp undenkbar gewesen.

Beachtenswert ist jedoch, dass der Zähler im Play-Store nicht nur reguläre Downloads erfasst. Außerdem spiegelt die Download-Statistik nicht die Zahl der aktiven Nutzer wider. Hintergrund: Viele Smartphones von Herstellern wie Samsung oder LG werden mit vorinstallierten Versionen von WhatsApp ausgeliefert. Ein Download und eine Installation der App sind deshalb dann nicht nötig.

Facebook-Tochter WhatsApp feiert am 24.12.2020 den 11. Geburtstag

Ausgenommen ist jedoch der chinesische Hersteller Huawei, dessen Smartphones wegen US-Sanktionen nicht auf den Play-Store zugreifen können. Facebook-Tochter WhatsApp dürfte auf die Statistik stolz sein. Aber das ist noch nicht alles.

Schon bald, also in rund einem Monat, darf die App ihren elften Geburtstag feiern. Rückblick: am 24. Februar 2009 hatte Jan Koum das Unternehmen WhatsApp Inc. gegründet. 2014 verkauften Koum und Mitgründer Brian Acton WhatsApp für die Summe von 19 Milliarden Dollar an Facebook. Beide sind mittlerweile bei WhatsApp ausgestiegen.

Von Moritz Serif

