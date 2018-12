Experten warnen vor Falle: WhatsApp-Kettenbrief kann teuer für Sie werden

“Du kommst in ein Zimmer“

Seit einigen Tagen kursiert ein neuer Weihnachts-Kettenbrief auf WhatsApp. Dabei soll es sich aber um einen teuren Betrug handeln.

München - WhatsApp-User aufgepasst! Nach der gruseligen Momo-Challenge (die bei Hunderten von Schülern weltweit für Albträume sorgte) macht seit einigen Tagen ein neuer Kettenbrief die Runde: Dabei handelt es sich um ein Rätsel, das für die User des beliebten Nachrichtendienstes sehr teure Konsequenzen haben kann.

WhatsApp: Neuer Kettenbrief - „Du kommst in ein Zimmer“

Das Kettenrätsel trägt den Titel: „Du kommst in ein Zimmer.“ Der Empfänger wird aufgefordert, das Rätsel richtig zu lösen. Sollte er aber die falsche Antwort schicken, dann muss er - passend zur Weihnachtssaison - sein Profilbild mit einem mitgeschickten Weihnachtsmann-Bild tauschen.

So lautet der Text des Rätsels: "Ein Spielchen für Dich Du kommst in ein Zimmer. Auf dem Bett liegen 2 Hunde und 3 Katzen. Der Weihnachtsmann, ein Esel und 5 Rentiere stehen da auch rum... 3 Tauben und eine kleine Ente fliegen durch die Gegend... so! Wie viele Füße stehen im Zimmer? Wenn du falsch antwortest, musst du 3 Tage das Bild vom Weihnachtsmann bei WhatsApp als Profilbild haben. Antwort ???"

Vorsicht, Spoiler: Die richtige Antwort lautet 8 Füße (nämlich zwei vom Empfänger, zwei vom Weihnachtsmann und vier vom Bett). Doch viele User geben meist eine falsche Antwort und tauschen ihre Profilbilder mit dem des Weihnachtsmannes. Kein Wunder, denn der Text ist mit Absicht vage formuliert.

Vorsicht: Rätsel bei WhatsApp kann teure Konsequenzen haben

Laut chip.de soll es sich nämlich um einen fiesen Betrug handeln. Wie das Onlineportal berichtet, sollen mehrere User, die das Bild ausgetauscht haben, anschließend von einer neuen Nummer kontaktiert und aufgefordert worden sein, Geld an den Urheberrechtsbesitzer des Bildes zu überweisen. Bei dem Weihnachtsmann-Bild handelt es sich nämlich um ein urheberrechtlich geschütztes Bild!

Kettenbriefe und Fake-Gewinnspiele auf WhatsApp sind mittlerweile zu einem echten Problem geworden. Auf jeden Fall gilt also: Sollten Sie die falsche Antwort geschickt haben, tauschen Sie das Profilbild NICHT.

Bei anderen dubiosen Nachrichten gilt wie immer: Löschen Sie die Nachricht und blockieren Sie den Kontakt. Falls es sich um einen Kettenbrief handelt, folgen Sie niemals den Forderungen in dem Text. Und wichtig: Schicken Sie auf gar keinen Fall sensible Daten wie Telefonnummer oder Anschrift.

