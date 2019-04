Neue WhatsApp-Funktion kommt, auf die viele Nutzer lange gewartet haben

Beliebter Messenger-Dienst

+ © dpa / Jens Kalaene Bei WhatsApp wird es bald ein Update geben. © dpa / Jens Kalaene

Neuerung beim beliebten Messenger-Dienst WhatsApp - und die Nutzer haben lange auf dieses Feature gewartet. Doch es gibt einen Haken.

München - Fast jeder, der ein Smartphone besitzt, hat darauf auch WhatsApp installiert. So hat der Messenger-Dienst weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer zu verzeichnen. Mit einem neuen Update soll denen der Umgang mit der App nun noch mehr erleichtert werden.

WhatsApp: Techbook und WABetainfo melden Update

Diverse deutsche Medien berichten von einem neuen Update bei WhatsApp. Sie berufen sich dabei auf die gut informierte Website WABetainfo, die das neue Feature in einem Screenshot vorstellt.

So soll es demnächst möglich sein, archivierte Chats komplett zu ignorieren. Bisher war nur das Archivieren möglich; bei einer neuen Mitteilung in einem dieser Chats wurde man allerdings trotzdem benachrichtigt. So tauchte der Chat anschließend auch wieder in der Reihe der aktiven Chats auf. Das soll sich künftig aber ändern.

Wie ist die neue Funktion von WhatsApp aufgebaut?

Unter dem Menübutton „Einstellungen“ soll es künftig möglich sein, unter dem Punkt „Archivierte Chats“ die Funktion „Archivierte Chats ignorieren“ auszuwählen. Dann bleiben die Chats dauerhaft archiviert - also auch dann, wenn dort neue Benachrichtigungen eintreffen sollten.

Wann bringt WhatsApp die Neuerung auf den Markt?

Hier liegt der kleine Haken: Wie lange genau die User auf diese Neuerung noch warten müssen, ist noch nicht bekannt. Genauso gibt es bislang noch keine Details zur Implementierung in iOS.

Vorteile der Archivierung von Chats

Das Archivieren von Chats ist eine bei WhatsApp-Usern beliebte Funktion. Sie wird genutzt, um die Chats nicht komplett löschen zu müssen, sie allerdings auch nicht ständig in der WhatsApp-Liste zu sehen.

Was ohne das neueste geplante Update aber noch nicht möglich ist, ist einen Chat dauerhaft zu archivieren und entsprechend auch keine Pushnachrichten mehr von ihm zu erhalten.

Verbesserungen bei WhatsApp am laufenden Band

Der Messenger-Dienst erfreut seine User regelmäßig mit Verbesserungen. Erst vor ein paar Wochen kam ein Update für Gruppen-Chats auf den Markt.