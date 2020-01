Schnell und einfach: So können sich Nutzer bei WhatsApp registrieren

Messenger-Dienst

+ © dpa WhatsApp: In fünf einfachen Schritten bei dem Messenger-Dienst registrieren. © dpa

Mit der besten Freundin chatten oder den nächsten Termin für den Stammtisch finden: WhatsApp erleichtert das Leben mit praktischen Features. Die Registrierung ist schnell erledigt.

Nutzer können sich mit fünf einfachen Schritten bei WhatsApp registrieren.

registrieren. Zunächst muss die App heruntergeladen werden.

Der Messenger-Dienst ist kostenlos.

WhatsApp ist für viele aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der Name WhatsApp ist ein Wortspiel. Die Bezeichnung ist an die englische Formulierung "What´s up?" angelehnt - was so viel heißt wie: "Was gibt es Neues?".

Für die WhatsApp-Registrierung sind nur wenige Schritte notwendig

WhatsApp zählt weltweit zu den beliebtesten Messenger-Diensten - neben Instagram, TikTok und dem Facebook-Messenger.

Um bei WhatsApp kurze Textnachrichten verschicken zu können, müssen sich Nutzer zuerst registrieren. Dafür muss nur folgende Anleitung befolgt werden:

Zuerst müssen Sie WhatsApp über den App-Store (Apple iOs) oder über den Play-Store (Android) herunterladen. Danach können Sie WhatsApp auf Ihrem Endgerät öffnen. Im nächsten Schritt müssen Sie die Nutzerbedingungen und den Zugriff auf die Kontakte akzeptieren, indem Sie auf "Weiter" klicken. Geben Sie Ihre Handynummer ein und wählen Sie erneut "Weiter". Nun müssen Sie den per SMS erhaltenen Code eingeben. Jetzt können Sie noch ein Profilbild und einen Namen auswählen. Und schon können Sie WhatsApp nutzen.

Video: Hier müssen Sie aufpassen

Der praktische Messenger erleichtert mit seinen vielseitigen Funktionen vielen Menschen den Alltag. Allerdings gibt es auch Apps, die WhatsApp für zweifelhafte Dienstleistungen ausnutzen.

WhatsApp: Die bunte Welt der Emojis

Mit WhatsApp können nicht nur kurze Textnachrichten verschickt werden. Der Messenger-Dienst bietet eine Vielzahl von verschiedenen Emojis an. Vom Smiley mit Partyhut über meditierende Yogis bis hin zur Regenwolke: Bei WhatsApp gibt es fast für jede Alltagssituationen einen passenden Emoji.

Bei WhatsApp gibt es kaum einen Chat ohne Emojis. Die kleinen Bildchen sind bei vielen Nutzern sehr beliebt. Bei WhatsApp entscheiden die Sender und Empfänger über die Bedeutung der Emojis.

Den Messenger-Dienst gibt es nicht nur für mobile Endgeräte. So können Sie WhatsApp mit Ihrem PC nutzen.

Von Lucas Maier