WhatsApp: Mit diesen Sprüchen und Emojis begeistern Sie Ihren Schatz zum Valentinstag - auch auf den letzten Drücker!

14.02.2020

Bei WhatsApp wird es am Valentinstag, 14.02.2020, romantisch. Wir haben eine Übersicht an Sprüchen und Emojis für alle Turteltauben zusammengestellt.

Der Valentinstag 2020 findet am Freitag, dem 14.02.2020 statt

Lesen Sie hier die schönsten Sprüche und Emojis bei WhatsApp

Und: Woher stammt der Valentinstag eigentlich?

Update vom Freitag, 14.02.2020, 16:27 Uhr: Der Valentinstag ist bereits im Gang. Und auch bei WhatsApp schicken Paare sich heute fleißig Sprüche und Emojis. Sie möchten Ihrem Partner zum Valentinstag auf WhatsApp eine Freude machen? Kein Problem. Wir haben unsere Liste an Sprüchen und Emojis bei WhatsApp zum Valentinstag nochmal aktualisiert. Das sind unsere Sprüche auf den letzten Drücker - falls Sie vergessen haben, Ihrem Schwarm eine Nachricht bei WhatsApp zum Valentinstag gesendet zu haben.

Erstmeldung vom Montag, 20.01.2020, 15:50 Uhr: Auch in diesem Jahr steht am 14.02.2020 der Valentinstag an. In Deutschland wird der Tag der Liebenden von immer mehr Pärchen gefeiert. Rote Rosen und Schokolade sind natürlich schöne Geschenkideen. Doch wie wäre es mit einem etwas anderen Weg auf WhatsApp*? Deshalb haben wir pünktlich zum Valentinstag die romantischsten Sprüche und WhatsApp Emojis* für Sie zusammengestellt.

WhatsApp: Sprüche zum Valentinstag - Es darf gerne romantisch sein

Auch am Valentinstag darf es auf WhatsApp* gerne romantisch sein. Doch manch einer ist sich nicht sicher, wie er der Herzdame oder dem Prinzen am besten seine Liebe mitteilt. Das sind unsere romantischen Sprüche, die Sie bei WhatsApp Ihrem Partner schicken können.

Ich würde dich auch umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon.

1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 7 Meere und ich hatte das Glück dich zu finden. Die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken. Aber sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen.

In deinen Augen versinken, in deiner Liebe fast ertrinken, das wünsche ich mir von dir, zusammen - wir!

Ich habe nur eine Schwäche - und zwar dich!

Du gehörst zu den Menschen, die ich nie vergessen werde. Weil du so besonders bist.

Zu lieben ist der schönste Genuss auf der Welt!

Die Liebe und nicht die Schönheit entscheidet, wen wir schön finden.

Du bist mein Stern und Sonnenschein!

Wenn du in den Himmel schaust und dir dort ein Sternchen klaust, gib ihm einen Kuss und denk an mich, denn das Sternchen, das bin ich.



WhatsApp: Sprüche zum Valentinstag - Liebe zeigen

Vor allem am Valentinstag können Turteltauben Liebe zeigen - auch bei WhatsApp.

Ohne dich ist mein Leben leer. Die Zeit mit dir ist wunderschön! Ich wünsche mir, es könnte sein. Die Zeit mit dir bliebe einfach stehen.



Königin der Nacht, was hast du mit mir gemacht? Du hast das Zepter in der Hand. Du raubst mir den Verstand. Deine Augen leuchten mich so an, dass ich nur noch an dich denken kann. Drum hoffe ich du verstehst auch mich, wenn ich dir sag‘ „Ich liebe dich!“



Schließe deine Augen und denk an mich, denn ich denke gerade ganz fest an dich! Träum' was Süßes und träum' von mir, denn ich träume ganz bestimmt von dir.

Kein Jackpot kann so hoch sein, als dass er das große Los übertreffen könnte, dass ich mit dir, mein Schatz, gezogen habe.



Lieber lebe ich mit dir in größter Armut als ohne dich im Luxus. Ohne dich wäre mein Dasein so leer wie ein geplündertes Pharaonengrab.



Aus dem Keim der Liebe bilden sich Wurzeln, die sich durch nichts und niemanden durchdringen lassen.



Liebe zeigen lohnt sich also auch bei WhatsApp am Valentinstag.

WhatsApp: Emojis zum Valentinstag - Welcher Smiley darf es sein?

Um Liebesgrüße zum Valentinstag am 14.02.2020 zu verschicken, eignen sich neben Sprüche auch Emojis.

Ein Klassiker dürfte eine Rose sein. Die Rose symbolisiert die Liebe

Auch für jede Nachricht bei WhatsApp geeignet: Das Herz mit Pfeil

geeignet: Das Herz mit Pfeil Sie haben vor, sich zu verloben? Dann darf das Ring- Emoji nicht fehlen

nicht fehlen Der Kussmund, ist ein Smiley , der einen Kuss-Gruß an die Herzdame oder den Geliebten versendet



, der einen Kuss-Gruß an die Herzdame oder den Geliebten versendet Wer sich als Dichter versuchen möchte, kann den Liebesbrief verschicken

Das waren unsere Sprüche zum Valentinstag 2020. Hoffen wir, dass WhatsApp am Tag der Liebe keine Störung haben wird.

Wie der Valentinstag nach Deutschland kam - und weshalb er auch bei WhatsApp beliebt ist

Übrigens stammt der Valentinstag ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum. In England feierten die Menschen im 14. Jahrhundert die Vogelhochzeit. An diesem Tag bemühte sich der Mann, also der Valentin, darum, seiner Frau, der Valentine zu gefallen, indem er seiner Herzdame Gedichte und Lieder vortrug. Im 17. Jahrhundert schickten sich die Verliebten auch schon Valentinskarten.

In seiner heutigen Form ist der Valentinstag in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär geworden. US-Soldaten importierten den Brauch nach Deutschland. Schließlich feierten die Verliebten 1950 in Nürnberg den ersten Valentinsball. Nun war der Valentinstag in der Gesellschaft angekommen. Und mittlerweile versenden viele Paare auch Sprüche bei WhatsApp zum Valentinstag. Denn es macht Spaß, seinem Schatz auch bei WhatsApp Liebe zu zeigen.

