WhatsApp: Diese Änderung dürfte viele User freuen

Gruppen-Chats bei WhatsApp können aus diversen Gründen extrem nervig sein. Dem trägt der Nachrichten-Dienst nun mit einem Update Rechnung. Vorerst können sich daran aber nur wenige Nutzer erfreuen.

München - Diese Entwicklung dürften zahllose WhatsApp-Nutzer seit Jahren herbeigesehnt haben. Wie der über den Nachrichten-Dienst informierende Blog „WABetaInfo“ berichtet, soll es künftig möglich sein, selbständig darüber zu entscheiden, in welche Gruppen-Chats man eingeladen werden möchte. Bislang konnte jeder User jeden anderen in die entsprechenden Gruppen aufnehmen - ohne dessen Zustimmung abwarten zu müssen. Folglich landeten WhatsApp-Nutzer nicht selten in Chats, denen sie wegen der Fülle an Nachrichten, ungeliebter Mitglieder oder eben einfach einem unpassenden Thema möglichst schnell wieder entfliehen wollten.

WhatsApp-Änderung zunächst nur in der Beta-Version

Damit soll nun Schluss sein. Zumindest die kommende Beta-Version für das iPhone soll ein Update enthalten, wonach sich einstellen lässt, von wem man sich in Gruppen-Chats einladen lässt. Dabei gewährt die neue WhatsApp-Version drei Einstellungsoptionen. Der Nutzer kann sich dafür entscheiden, dass ihn weiterhin jede Person im WhatsApp-Universum in solche Chats aufnehmen kann. Außerdem lässt sich einstellen, dass dies nur noch für Nutzer aus der eigenen Kontaktliste möglich ist. Oder eben für niemanden.

WhatsApp: Binnen 72 Stunden muss auf Einladung geantwortet werden

Jede Einladung in einen Gruppen-Chat durch eine nicht dafür freigeschaltete Person wird hinterlegt, der Nutzer hat dann 72 Stunden Zeit, um sich für oder gegen den Eintritt zu entscheiden. Ansonsten verfällt die Chance, Teil der Gruppe zu werden. Natürlich ist es aber auch möglich, über den entsprechenden Einladungslink selbständig Teil der Gruppe zu werden. Einstellen lässt sich die Entscheidung über den Kreis der jeweiligen Admins einer Gruppe über den Pfad „Einstellungen - Account - Privatsphäre - Gruppen“.

Offen ist allerdings noch, ab wann dieses sicher heißersehnte Feature auch in den regulären Versionen für Android oder iOs auf den Markt kommen wird. Aus entwicklungstechnischen Gründen sei es vorerst nur in der Beta-Version nutzbar.

