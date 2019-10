"WoW Classic": Erster deutscher RP-Server kommt - kostenloser Charaktertransfer

Rollenspiel

+ © Blizzard Zwei Monate nach Release startet der erste deutsche RP-Server für "WoW Classic". © Blizzard

Lange mussten deutsche Fans von "WoW Classic" darauf warten. Aber schon bald geht mit Celebras das deutschsprachige Role-Playing-Realm online.

Seit Ende August können Fans von "World of Warcraft" wieder die gute alte Zeit in "WoW Classic" feiern. Zwar gibt es normale deutsche Server für das Spiel, doch wer echtes Rollenspiel betreiben wollte, konnte dies bislang nur auf Englisch.

"WoW Classic": Deutscher RP-Server kommt am 25. Oktober

Für viele deutsche Fans von Role Playing (RP) war das aber nicht genug. Immerhin standen Sprachhürden im Weg, um – zumindest für deutschsprachige Spieler – ein richtiges Rollenspiel aufzuziehen.

Das hat am 25. Oktober 2019 ein Ende. Entwickler Blizzard startet an diesem Tag um 1 Uhr nachts das neue deutschsprachige "WoW Classic"-RP-Realm Celebras. Dort können deutsche Spieler endlich in ein richtiges Rollenspiel eintauchen. Das Besondere an RP-Servern ist, dass sich Spieler an strenge Regeln halten müssen, um eine realistische Atmosphäre zu schaffen.

Ebenfalls spannend: "WoW Classic": Hexenmeister Level Guide - Schnell auf Level 60.

Video: WoW Classic: Wegen Wartezeiten - kostenlose Charaktertransfers möglich

"WoW Classic": Kostenloser Charaktertransfer

Blizzard kündigte zudem an, dass sich "WoW Classic"-Spieler von den bisherigen deutschen Servern Everlook, Lakeshire und Razorfen keinen neuen Charakter für das neue Realm bauen müssen. Von den drei genannten Server ist ein kostenloser Charaktertransfer zu Celebras möglich, heißt es in einem offizellen Beitrag im "WoW"-Forum.

"WoW-Classic"-Spieler, die im britischen RP-Realm Hydraxian Waterlords unterwegs waren, können ebenfalls kostenlos zu Celebras mit ihrem Charakter wechseln.

Hier lesen: "Diablo 4" - Anzeichen verdichten sich für Ankündigung auf der Blizzcon 2019.

"WoW Classic": Geteilte Meinungen über deutschen RP-Server

In der Community kommt das deutsche RP-Realm Celebras nicht bei jedem "WoW Classic"-Fan gut an. Während einige sich bei Blizzard bedanken, dass der Server kommt, zeigen sich andere Spieler skeptisch oder enttäuscht.

So lässt sich im "WoW"-Forum unter anderem lesen: "Ein Server wie die Dinosaurier, was aussterben wird. GZ dafür!". Ein anderer Nutzer befürchtet, dass Spieler anderer Server auf das RP-Realm ausweichen würden, um die langen Wartezeiten zu umgehen und diese kein ordentliches RP spielen würden.

Auch interessant: "Overwatch 2" - Stellt Blizzard einen Nachfolger des Shooters auf der Blizzcon 2019 vor?

anb