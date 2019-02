"You - Du wirst mich lieben": Weibliche Hauptrolle neu besetzt - Netflix-Fans kennen sie

Staffel 2

+ © Netflix Joe entpuppt sich in "You - Du wirst mich lieben" als krankhafter Liebhaber - wie es wohl in Staffel 2 weitergeht? © Netflix

Die zweite Staffel "You - Du wirst mich lieben" geht mit einer neuen weiblichen Hauptrolle an den Start. Netflix-Fans kennen die Darstellerin bereits.

"You - Du wirst mich lieben" hat bei vielen Netflix-Guckern ein beklemmendes Gefühl ausgelöst. Der scheinbar harmlose und feinfühlige Joe Goldberg entpuppt sich in der Serie als gnadenloser Stalker - und schreckt vor nichts zurück, um sein Objekt der Begierde für sich allein zu haben. In Staffel 2 geht der Büchernarr wieder auf Beutefang - sein weiblicher Counterpart wurde bereits gecastet.

"You - Du wirst mich lieben" Staffel 2: Diese Darstellerin spielt die weibliche Hauptrolle

Nach dem dramatischen Ende von Staffel 1 setzt sich Joe Goldberg (Penn Badgley) an die Westküste der USA ab. Dort wirft er ein Auge auf die junge Köchin Love Quinn, die in einem Lebensmittelladen als Managerin tätig ist. Diese wird von niemand anderem als Victoria Pedretti verkörpert. Die 23-Jährige ist durch ihre Rolle der Eleanor "Nell" Cain in der Netflix-Horrorserie "Spuk in Hill House" bekannt.

Als Love Quinn wird sie sich jedoch stark von ihrer Vorgängerin Beck unterscheiden. Anders als die Blondine hält sie nämlich gar nichts von Social Media - trotzdem gibt es eine Sache, die sie mit Joe gemeinsam hat: Sie hat kürzlich einen großen Verlust erlitten und fühlt sich von ihm verstanden.

Showrunnerin Sera Gamble schwärmt gegenüber Entertainment Weekly von der Besetzung: "Es ist verdammt cool, dass Victoria diese Rolle spielt. Ich habe mir 'Hill House' angesehen und sie war unglaublich." Zudem versichert sie, dass Staffel 2 nicht einfach eine Wiederholung der ersten Staffel werden soll. "Joe ist nicht da (Anm. d. Red.: in Los Angeles), weil er auf der Suche nach Liebe ist. Nach allem, was passiert ist, ist sein Herz wirklich gebrochen und Love bietet ihm eine andere Art von Freundschaft sowie eine andere Art von Beziehung."

Auch interessant: Schock für "Hill House"-Fans! Staffel 2 gibt's nur mit krasser Änderung.

Der Trailer zu "You - Du wirst mich lieben"

Lesen Sie auch: "You - Du wirst mich lieben": Netflix-Stalking-Serie bringt Zuschauer um den Schlaf.