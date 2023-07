81-Jährige fährt mit Auto von 4. Parkdeck und stirbt beim Absturz

Vor einem Parkhaus liegt ein Auto auf dem Dach. Der Wagen war aus dem vierten Stock des Parkhauses auf die Straße gefallen. © Andre van Elten

Aus dem vierten Stock eines Parkhauses ist eine Seniorin in Oldenburg mit ihrem Auto gestürzt. Die 81-Jährige starb am Freitag an der Unfallstelle.

Oldenburg - Die betagte Fahrerin fuhr beim Rangieren gegen ein geparktes Auto und durchbrach dann vorwärts eine Begrenzungsmauer des Parkdecks, wie die Polizei mitteilte . Auf der Straße blieb der Wagen auf dem Dach liegen, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Ursache des Unfalls muss laut Polizei noch ermittelt werden. (lni)