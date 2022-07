A7 Hamburg Richtung Hannover: Vollsperrung südlich des Elbtunnels

Von: Bona Hyun

Teilen

Wegen Bauarbeiten wird die A7 Richtung Hannover vom nächsten Freitag bis Montagmorgen gesperrt. Der Elbtunnel wird am Wochenende nicht befahrbar sein.

Hamburg – Die A7 in Hamburg-Bahrenfeld wird von Freitag, 22. Juli 2022, 22:00 Uhr bis Montag, 25, Juli 2022, um 5:00 Uhr in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Auf der Autobahn A7, wo jüngst ein Schweinelaster umkippte, werden Bauarbeiten eines Lärmschutztunnels aufgenommen.

Nach den nächtlichen Einschränkungen auf der A7 am südlichen Elbtunnel bis Mitte Juli müssen Autofahrer dieses Mal damit rechnen, dass die Strecke komplett unbefahrbar sein wird. Das berichtet 24hamburg.de.

Künftig soll die A7, wo öfter Staugefahr droht, unter einem Lärmschutztunnel verschwinden. Der Einbau erster Tunnelelemente steht am kommenden Wochenende an. Die Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Waltershof werden nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Geplant sei, neben den halbseitig abgerissenen Brücken der kreuzenden Verkehrswege Osdorfer Weg und Bahrenfelder Straße Fertigteilträger einzubauen. Die Tunnelelemente sollen die Brückenfunktion übernehmen. Die Autobahn GmbH Nord hat bereits eine weitere Vollsperrung für Mitte November 2022angekündigt, um die alte Brücke komplett abzureißen.

24hamburg.de-Newsletter

Im Newsletter von 24hamburg.de stellt unsere Redaktion Inhalte aus Hamburg, Norddeutschland und über den HSV zusammen. Täglich um 8:30 Uhr landen sechs aktuelle Artikel in Ihrem Mail-Postfach – die Anmeldung ist kostenlos, eine Abmeldung per Klick am Ende jeder verschickten Newsletter-Ausgabe unkompliziert möglich.