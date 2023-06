Abgeordnete: Fürs Schwarzfahren nicht mehr ins Gefängnis

Von: Thomas Kopietz

180 Euro kostet es den Staat, einen Häftling einen Tag lang im Gefängnis einzusperren.

Die Nichtzahlung von Geldstrafen wegen Armut soll juristisch neu bewertet werden. Bislang landen jährlich tausende arme Schwarzfahrer im Gefängnis.

Hannover – Die Zahl ist immens: Etwa 7000 Schwarzfahrer müssen wegen nicht gezahlter Geldstrafen jährlich ins Gefängnis, 450 Plätze in niedersächsischen Haftanstalten sind mit ihnen dauerbelegt. Rund 6000 Häftlinge häuften so 2021 mehr als 100 000 Hafttage an. Das kostet das Land viel Geld. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) signalisiert Bereitschaft, das Delikt zu entkriminalisieren, was auch die Grünen fordern.

Kathrin Wahlmann (SPD) findet es gut, dass das Thema im Bundestagsrechtsausschuss aktuell ist. „Es ist in jedem Fall eine Diskussion wert, die Strafbarkeit des Fahrens ohne Fahrschein in eine Ordnungswidrigkeit umzuwandeln“, sagt Wahlmann. Man wolle aber keine rechtsfreien Räume schaffen, wie bei einem Wegfall aller Sanktionen für Schwarzfahren.

Marie Kollenrott (Grüne) Landtagsabgeordnete © Privat

Geldstrafen werden in Tagessätzen ausgesprochen. Für jeden Tag muss ein Täter ersatzweise einen Tag ins Gefängnis. Üblich sind zwischen fünf und 360 Tagessätze.

Jeder Tag Haft erzeugt erhebliche Kosten für die Gesellschaft.

Schwarzfahrer sollen nicht mehr ins Gefängnis - sondern in Arbeitsprogramme

Im Bundestag forciert die Linke-Fraktion eine Neuregelung und hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Er sieht vor, den Straftatbestand des Paragrafen 265a StGB („Beförderungserschleichung“) zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Die in dem Paragrafen enthaltene Strafandrohung sei nicht verhältnismäßig, so die Linkspartei. Zudem treffe sie oftmals Menschen aus prekären Verhältnissen, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssten, weil sie die ihnen aufgebürdeten Geldstrafen nicht begleichen können. Für Wahlmann sind Ersatzfreiheitsstrafen grundsätzlich nicht wünschenswert, da sie nicht dem eigentlichen Gerichtsurteil entsprächen. Die Herabstufung des Schwarzfahrens schaffe das Problem aber nicht aus der Welt, da auch dann als „letztes Mittel“ eine Erzwingungshaft verhängt werden könne.

Deutlicher wird die Grünen-Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott: „Dass Schwarzfahren noch zu Haftstrafen führt, hilft niemandem. Es ist überfällig, dass dieses nur noch als Ordnungswidrigkeit gewertet wird, und diese Form der Kriminalisierung damit beendet wird.“ Die Grünen haben im Landtag 2022 eine Initiative gestartet, auch, weil „zu lange politisch nichts passiert war“, wie Kollenrott mit Blick auf Ex-Justizministerin Barbara Havlica (CDU) sagt.

Kathrin Wahlmann (SPD) Justizministerin © Privat

Haftstrafen gegen Schwarzfahrer kosten den Staat sehr viel Geld

Das Niveau der Ersatzfreiheitsstrafen, vor allem für Verurteilte, die ihre Geldbußen nicht zahlen können, ist weiter hoch, konstatiert Kollenrott, die eine Veränderung im System fordert. Besagte Entkriminalisierung von Schwarzfahren würde die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen erheblich senken: „Knapp ein Viertel der wegen Ersatzfreiheitsstrafe Inhaftierten sitzen in Niedersachsen ein, weil sie ohne Ticket gefahren sind. Diese Strafen machen Sinn, wo Menschen die Geldstrafe nicht zahlen wollen, nicht dort, wo sie sie nicht zahlen können“, sagt Kollenrott.

Für diese Fälle böte das Justizsystem laut der Grünen-Politikerin genügend Alternativen, um das Einsitzen zu vermeiden oder kurz zu halten. Dann könnten auch Präventions- und andere Unterstützungsmaßnahmen greifen. Für die Justizministerin Wahlmann sollte genau hingeschaut werden, was die Betroffenen davon abhalte, die Geldstrafe zu begleichen. Das helfe, den Ersatzfreiheitsstrafen gezielt vorzubeugen. Programme gibt es: „Zum einen bietet die „Geldverwaltung statt Freiheitsstrafe“ Betroffenen Unterstützung, etwa bei Schriftwechseln und Vereinbarungen über tragbare Ratenzahlungen. Auch kann im Programm „Schwitzen statt Sitzen“ die Ersatzfreiheitsstrafe mit einem gemeinnützigen Arbeitseinsatz abgewendet werden. Zudem seien Justiz-Sozialarbeiter in die Geldstrafen-Vollstreckung eingebunden, um mit überforderten Betroffenen Lösungen zu finden.

Auch Sozialverbände sprechen sich gegen Haftstrafen für Schwarzfahrer aus

Unterstützung in diese Richtung kommt auch vom Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke. Er verweist auf die hohe Erfolgsquote der Anlaufstellen für Straffälligenhilfe, die Betroffenen im Rahmen der „Geldverwaltung statt Freiheitsstrafe“ unterstützen, Geldstrafen strukturiert abzubezahlen. Bei 90 Prozent der Teilnehmer stelle sich ein Erfolg ein. „Dadurch werden sie vor einer Inhaftierung und negativen Auswirkungen bewahrt“. Lenke fordert eine „langfristige finanzielle Absicherung der Straffälligenhilfe“, um Ersatzfreiheitsstrafen zu reduzieren.

Für Marie Kollenrott ist klar: Es besteht eine Ungerechtigkeit, vor allem, wenn sich wohlhabendere Bestrafte locker herauskaufen können, ärmere Menschen aber nicht und wegen Armut in den Knast müssen. Finanziell ist das teuer fürs Land: „Jeder Tag Haft erzeugt erhebliche Kosten für die Gesellschaft. Das Geld wäre in Programmen, die der Haftvermeidung dienen, sinnvoller angelegt.“ mit epd Fotos:Privat/nh