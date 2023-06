Automaten-Sprenger wurde in Spanien verhaftet

Teilen

Ein gesprengter Geldautomat in Göttingen (Symbolbild) © Stefan Rampfel

Ein wegen Geldautomatensprengungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesuchter Mann ist von der spanischen Polizei bei Barcelona verhaftet worden.

Osnabrück – Der Mann wurde nach Deutschland ausgeliefert und sitzt in der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main. Der Mann wird verdächtigt, am 28. Februar in Melle bei Osnabrück und am 15. März in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) Automaten gesprengt zu haben. Deutsche und niederländische Polizeibehörden sowie Europol waren ihm auf die Spur gekommen.

Zahl der Automatensprengungen ist in Deutschland zuletzt gestiegen

2022 gab es nach BKA-Angaben 496 Geldautomatensprengungen – nach 392 Attacken ein Jahr zuvor. Es war der höchste Stand seit Beginn der statistischen Erfassung 2005. Die durch Sprengungen verursachten Schäden werden auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Weil Täter verstärkt hochgefährlichen Sprengstoff einsetzen, wächst die Sorge, dass Menschen verletzt werden. In Niedersachsen gab es Anfang 2023 zuletzt weniger Automatensprengungen als noch im Vorjahreszeitraum. lni/dpa

Wegen der Geldautomaten Sprengungen hat Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) Banken aufgefordert, für mehr Sicherheit zu sorgen.