Babyboom - 7 Geburten in 24 Stunden in Holzminden

Von: Johannes Rützel

Die Eltern mit den sieben Kindern und Chefarzt Dr. Henning Grastorf (ganz links) © Agaplesion Krankenhaus Holzminden

So viele Geburten gibt es selten in einem Krankenhaus, vor allem wenn es an einem Ort wie dem rund 20 000 Einwohner zählenden Holzminden steht.

Sechs der Babys sind am Montag zur Welt gekommen und teilen nun mit Chefarzt Dr. Henning Grastorf den Geburtstag. „Ich habe noch nie einen so kinderreichen Geburtstag gefeiert“, freut sich Chefarzt Grastorf. Das teilte das Evangelischen Agaplesion Krankenhauses in Holzminden mit.

Emma Charlotte, Lara, Alf, Mila, Jannis und Leonard erblickten in dieser Reihenfolge am 12. Juni das Licht der Welt. Am Dienstag, 13. Juni, folgte Sophie Elin ihnen nach. Die Kinder sind wohlauf und das Krankenhaus nutzte die Gelegenheit für Erinnerungsfotos mit den stolzen Eltern.

Das Agaplesion Krankenhaus gehört zur Grund- und Regelversorgung mit 183 Betten und angeschlossenem Versorgungszentrum. Agaplesion ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, der 60 Prozent des Krankenhauses gehört. 40 Prozent hält die Stiftung Evangelisches Krankenhaus Holzminden. (Johannes Rützel)