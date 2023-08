Auf der Suche nach einem König: Alte Sage veranlasst Archäologen zu erfolgreicher Grabung

Ansicht von oben: Auf kleiner Fläche wird sondiert, an der Urne auch bäuchlings gearbeitet. © Privat

Die Sage von dem König, der an den sieben Hügeln zwischen Mardorf und Rehburg bestattet wurde, wird immer wieder gerne erzählt. Eine Mär, die Archäologen aber als Hinweis diente. Bei einer Grabung im Landkreis Nienburg (Weser) in diesem Bereich ist eine Urne aufgetaucht.

Rehburg/Mardorf – Ronald Reimanns Augen leuchten, obwohl er den Tag auf matschigem Acker verbracht hat, bei dem das Wetter sich zwischen Niesel- und Starkregen nicht entscheiden konnte. Vor Jahrtausenden nässten an diesem Acker noch die Wellen des Steinhuder Meers das Land. Das Meer hat sich zurückgezogen, dessen alte Uferlinie hat es dem ehrenamtlich Beauftragten der Denkmalpflege im Landkreis Nienburg auf der Suche nach Siedlungsspuren aber seit Jahren angetan. „Das hatten wir nicht zu hoffen gewagt“, sagt er und zeigt Bilder von der Grabung mit kleinem Team zwischen Mardorf und Rehburg.

Nicht zu hoffen gewagt hatte das Team, dass es bereits nach kurzer Zeit auf eine Urne im Boden stößt. „Nahezu vollständig erhalten“, sagt Reimann. Lediglich der obere Rand ist nicht komplett. Er mutmaßt, dass irgendwann in den Jahrtausenden eine Pflugschar das zerbrechliche Gefäß angekratzt hat. Dennoch ist es für ihn ein sensationeller Fund und ein weiterer Beweis für frühe Besiedlung am Meer. Reimann vermutet, dass das Grabgefäß aus vorrömischer Eisenzeit stammt, auch weil Hobbyarchäologin Kati Benseler, die ebenfalls zum Team gehört, bei früheren Begehungen des Ackers zahlreiche Scherben aus jener Zeit eingesammelt hatte.

Nach Jahrtausenden freigelegt: Die Urne auf dem Acker zwischen Rehburg und Mardorf. © privat

Genauere Datierungen und Zuordnungen wird es geben, wenn professionelle Archäologen sie unter die Lupe genommen haben. Zuständig ist dann Daniel Lau, Kommunalarchäologe der Schaumburger Landschaft, der auch den Anstoß zu dieser Grabung gab – nachdem ihm die Sage vom König aus fernem Land, der „bei den sieben Hügeln“ in goldenem Sarg bestattet worden sein soll, zu Ohren gekommen war.

Oft stecke ein Körnchen Wahrheit in solchen Überlieferungen, meinte Lau und ermunterte zu der Grabung. Das Team war schnell beisammen, die Landwirte stimmten zu und Rehburgs Bürger- und Heimatverein übernahm bereitwillig die Kosten für den nahezu märchenhaft anmutenden Plan.

Kati Benseler geht mit viel Fingerspitzengefühl vor, um keine Schäden anzurichten. © privat

Gar so märchenhaft endetet die Geschichte nicht. Die Überreste eines Königs werden kaum in der Urne gesteckt haben. Die Keramik ist schmucklos, ohne Verzierungen, im Inneren des Gefäßes fanden die Forscher keinerlei Grabbeigaben. Lediglich Leichenbrand, also Asche und vereinzelte Knochenreste, holten sie heraus. Das sei durchaus üblich für Urnenfunde jener Zeit aus diesem Raum, sagt Reimann.

Grabung in Rehburg wird erst einmal nicht wiederholt

Nach dieser Grabung herrscht voraussichtlich für lange Zeit wieder Ruhe auf dem Acker. „Jede Grabung ist auch eine Zerstörung“, erläutert Reimann das, was sich womöglich nach mangelnder Wissbegierde anhört. Denn ist es nicht möglich, dass sich zu dem einen Urnenfund noch weitere gesellen? Und haben sie nicht neben dieser Urne viele weitere Scherben wie auch Pfostenlöcher gefunden, die auf Häuser, Ställe, Scheunen hinweisen könnten?

Es wisse doch niemand, welche Methoden in einigen Jahrzehnten entwickelt worden seien, mit denen womöglich zerstörungsfrei ermittelt werden könne, welche Schätze der Boden noch berge, sagt der Ehrenamtliche. Bis dahin wird lediglich der Pflug den Boden aufwühlen.