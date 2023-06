E-Bikes sind in Niedersachsen beliebter als im Bundesdurchschnitt

E-Bikes stehen in der Lüneburger Heide © Philipp Schulze

Mehr als jeder vierte Bürger hat ein Elektrofahrrad. In Niedersachsen sind zusammen mit Schleswig-Holstein Elektro-Fahrräder am meisten verbreitet.

Hannover - Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Energieversorger Eon am Donnerstag veröffentlichte. Demnach gaben in den beiden Bundesländern je 27,2 Prozent der Bürger an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen. Im Juli 2021 waren es noch 26 Prozent der Niedersachsen. Bundesweit haben 23,3 Prozent der Befragten ein Pedelec. 2021 waren es noch 20,8 Prozent.