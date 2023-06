Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter

Teilen

Schweres Gewitter gegen 17.30 Uhr: Ein Blitz schlägt in der Nähe von Einbeck im Landkreis Northeim ein. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Starkregen überflutete Keller und Straßen in Niedersachsen. Züge fielen aus und die Feuerwehren erhielten tausende Notrufe.

Braunschweig/Bremen/Hildesheim – Überschwemmte Straßen, mit Wasser vollgelaufene Keller, Zugausfälle und umgestürzte Bäume: Die Feuerwehren im Land hatten in der Nacht zu Freitag wegen des extremen und unwetterartigen Starkregens alle Hände voll zu tun – und müssen noch viel Liegengebliebenes abarbeiten. Die meisten Schäden hinterließ das Tief „Lambert“ in Südniedersachsen.

Allein in Braunschweig waren bis Freitag 4500 wetterbedingte Notrufe eingegangen. Von zwischenzeitlich 1000 Kräften waren etwa 400 Helfer immer noch im Einsatz, wie die Feuerwehr am Freitagmittag mitteilte. Während der Nacht haben sie vor allem Kellerräume und Garagen von Wasser befreit. Einsatzschwerpunkte seien dabei das Bethanien-Pflegeheim sowie eine Tiefgarage gewesen.

Hunderte Einsätze: Feuerwehrleute pumpen in der Nacht Regenwasser aus einem Keller in Braunschweig auf die Straße. © Moritz Frankenberg/dpa

Am frühen Freitagmorgen waren noch etwa 240 Einsätze in der Abarbeitung. „In den vergangenen 30 Jahren hat die Feuerwehr Braunschweig noch kein solches Unwetterereignis erlebt“, sagte Sebastian Damm, Leiter der Technischen Einsatzleitung, laut Mitteilung.

Unwetter über Niedersachsen sorgte nur für Sachschäden

Bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Hildesheim liefen ebenfalls die Leitungen heiß. So waren am Donnerstag und Freitag etwa 1700 Anrufe aus der Stadt und dem Landkreis eingegangen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Mehr als die Hälfte davon ging zwischen 18 und 21 Uhr ein. Zu den Einsätzen gehörten viele unter Wasser stehende Keller, umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. In Lühnde hatte – den Angaben zufolge vermutlich nach einem Blitzschlag – ein Dachstuhl gebrannt. Autos standen teils im Wasser. Der Großteil der Einsätze war kurz vor Mitternacht beendet.

An der Messe in Hannover lief am Freitagvormittag ein Regen-Rückhaltebecken über, die benachbarte Hermesallee wurde überflutet, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Die Straße wurde gesperrt. Gullydeckel waren mit Unrat verstopft, Wasser floss nur langsam ab.

Nach Zugausfällen: Der Bahnverkehr normalisierte sich im Laufe des Freitags wieder

Die Gewitterfront legte auch mehrere Bahntrassen in Niedersachsen lahm. Noch am Freitagmorgen waren mehrere Strecken nicht regulär befahrbar. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war unter anderem der Abschnitt zwischen Braunschweig und Hildesheim gesperrt. Züge in der Region wurden umgeleitet. Es kam zu Verspätungen. Die Strecke zwischen Göttingen und Kassel war am Freitagmorgen wieder eingleisig befahrbar und wurde gegen Mittag wieder komplett freigegeben.

Wegen des Dauerregens sind am Freitagmorgen zwei Fahrstreifen der Autobahn 7 in Hamburg gesperrt worden. Die beiden Fahrbahnen standen auf Höhe Bahrenfeld und in Richtung Hannover unter Wasser, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte.

An anderen Stellen der Autobahn soll es den Angaben zufolge keine Einschränkungen geben. Bereits am Donnerstagabend waren Baustellen mit loser Erde, Böschungen und Abhängen verstärkt und geschützt worden. dpa/lni