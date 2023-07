Borkenkäferwelle könnte auf Niedersachsen zurollen

Ein Wald voller Totholz: Der Bestand vieler Fichtenwälder im Harz, so wie hier auf dem Brocken, ist weitgehend zerstört. © Foto: Matthias Bein/dpa

Was anfangs als wie ein einmaliger Befall schien, könnte nun jährlich auftreten. Denn auch in diesem Jahr erwarten Experten wieder einen Borkenkäferbefall in den heimischen Wäldern.

Clausthal-Zellerfeld – Der Winter sei für den Schädling sehr angenehm gewesen, sodass zu viele Tiere überlebt hätten, sagte der Leiter des im Dezember gegründeten Julius-Kühn-Instituts für Waldschutz, Henrik Hartmann. „Wie auch in den Vorjahren war es zu warm und trocken.“ Dadurch seien erneut Fichten bedroht.

Im kühlen April hätten sich die Insekten noch zurückgehalten, ab Mai dann aber stark ausgebreitet. Laut Hartmann ist die Ausbreitung des Borkenkäfers seit 2018 in vielen Regionen Deutschlands epidemisch. Er betont: „Das ist eindeutig dem Klima zuzuordnen.“

Die Situation ist aktuell extrem kritisch.

Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen: Im vergangenen Jahr waren Insektenschäden in 60 Prozent der Fälle die Ursache für den durch Waldschäden bedingten Holzeinschlag. 2021 hatten die Statistiker den Rekordwert von 81 Prozent gemeldet. Der Präsident des Verbandes Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer, Andreas Bitter, sagt: „Die Situation ist aktuell extrem kritisch.“

Dabei sei der Borkenkäfer eigentlich gut für den Wald und sorge für Totholz, das für die Entwicklung von Tieren und Pflanzen wichtig ist – nur eben nicht in einer so großen Menge.

Borkenkäferbekämpfung ist teuer

Das Vorgehen zur Bekämpfung der Insekten ist vor allem eines: teuer. Wegen der Dringlichkeit kostet das Fällen von befallenen Bäumen mehr Geld und gleichzeitig ist der Erlös für das Schadholz geringer. Und selbst wenn befallene Bäume rechtzeitig gefällt und aus dem Wald transportiert würden, blieben immer noch Käfer in der Laubschicht im Wald zurück.

Befall könnte sich auf andere Baumarten ausdehnen

Zudem werden neben Fichten auch verstärkt Kieferbäume befallen. Künftig könnte die Erderwärmung weiteren Baumarten zusetzen, sagt Hartmann. „Wir bewegen uns langsam aus dem Bereich der Idealbedingungen für Bäume, die wir bisher als heimisch bezeichnen, heraus.“ In den vergangenen sechs Jahren fielen laut den niedersächsischen Landesforsten im Harz etwa 80 Prozent der Fichten dem Schädling zum Opfer. Die Region zählt mit dem Sauerland zu den am stärksten betroffenen Regionen.

In diesem Jahr wollen sich die Forstarbeiter nun auf die verbliebenen gesunden Bäume konzentrieren. Es komme nun vor allem auf Schnelligkeit an. Bäume müssten aus dem Wald, bevor die in ihnen brütenden Käfer der zweiten Generation schlüpfen, sagte ein Landesforsten-Sprecher. Klar sei aber auch, dass das Baumsterben damit nur hinausgezögert werde.

Im Harz wird bereits seit Jahren an vielen Stellen der Wald mit Mischwäldern wieder aufgeforstet. Ein größerer Mix aus jungen und alten sowie verschiedenen Laub- und Nadelbaumarten soll die Wälder besser gegen die Einflüsse des Klimawandels schützen und somit die Verbreitung der Borkenkäferplage eindämmen. lni/dpa