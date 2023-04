Bundesstraße 3: Bovender Tunnel wird für eine Nacht gesperrt

Von: Bernd Schlegel

Wartungsarbeiten: Der Bovender Tunnel der Bundesstraße 3 wird deshalb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24.. März, gesperrt. (Archivfoto) © Stefan Rampfel/nh

Im Bovender Tunnel stehen der kommenden Nacht Wartungs- und Reparaturarbeiten an. Deshalb wird der Tunnel in der kommenden Nacht gesperrt.

Bovenden – Der Bovender Tunnel auf der Bundesstraße 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen und die jeweiligen Ortsumfahrungen werden in der kommenden Nacht voll gesperrt.

Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim am Dienstag mitgeteilt: Die Vollsperrung findet laut Mitteilung von Donnerstag, 23. März, 18 Uhr, bis Freitag, 24. März, 5 Uhr, statt.



Wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten

Der Grund für die Maßnahme seien Reparatur- und Wartungsarbeiten im und am Tunnel. Dafür müsse die Bundesstraße im Bereich der Ortsumfahrung Bovenden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, so die Landesbehörde weiter.



Während der Sperrung der Bundesstraße sind laut Pressemitteilung für den betroffenen Bereich jeweils Umleitungsstrecken ausgeschildert. (Kathrin Plikat)