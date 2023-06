Clankriminalität in Niedersachsen: Deutlicher Anstieg von Straftaten

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Das niedersächsische Innenministerium und Justizministerium präsentierten ein Lagebild zur Clankriminalität in Niedersachsen. Daraus geht hervor, dass diese deutlich gestiegen ist.

Hannover – Die Clankriminalität hat im vergangenen Jahr in Niedersachsen deutlich zugenommen. Das geht aus einem präsentierten Lagebild des Justizministeriums und Innenministeriums am Montag (26. Juni) hervor.

Fast 4000 Fälle in Niedersachsen: Clankriminalität stieg stark an

2022 wurden in Niedersachsen 3986 Straftaten der Clankriminalität registriert. Das entspricht einem Anstieg von mehr als einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. 2021 waren es noch 2841 Straftaten der Clankriminalität und 2020 rund 2000 Fälle, wie aus den Daten des Justizministeriums hervorgehen. Laut dem Innenministerium hat die Clankriminalität einen statistischen Anteil von weniger als einem Prozent aller polizeilich erfassten Fälle.

„Der Anstieg der Fallzahlen um etwa 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist ein Beleg dafür, dass wir bei der Zuordnung von Taten deutlich besser geworden sind. Er verdeutlicht aber auch, dass wir die Clankriminalität weiter sehr genau beobachten und entschieden bekämpfen müssen“, erklärte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens.

Körperverletzung und Prostitution: Diese Straftaten begingen Clans in 2022

„Aus einem Großteil der Straftaten von Clanmitgliedern spricht eine grundsätzliche Verachtung unserer offenen, demokratischen Gesellschaft und unseres Rechtssystems. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat; Parallelgesellschaften werden wir auch in Zukunft nicht dulden“, sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann. Die niedersäschsische Justiz hat im Herbst vier auf Clankriminalität spezialisierte Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften eingerichtet, jeweils eine Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Stade.

Das Justizministerium präsentierte ein Lagebild zur Clankriminalität in Niedersachsen (Symbolbild). © IMAGO/Bernd März

Das Lagebild des Justizministeriums und Innenministeriums definiert einen Clan als eine Gruppe von Personen, die durch eine gemeinsame ethnische Herkunft, überwiegend auch durch verwandtschaftliche Beziehungen, verbunden sind. Laut dem Lagebild war 2022 etwa jede dritte Straftat von Clanmitgliedern auf Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit gerichtet. Die umfassten Körperverletzungen in 763 Fällen, Raubdelikte in 53 Fällen und Zwangsprostitution in 18 Fällen. Die letzteren seien ursächlich für den Anstieg im Menschenhandel. Dieser sei in Braunschweig auf drei Tatverdächtige zurückzuführen, denen nachgewiesen werden konnte, Frauen durch Prostitution ausgebeutet zu haben. Weitere Straftaten im vergangenen Jahr umfassten Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Täter überwiegend männlich: Keine kriminellen Hotspots in Niedersachsen erkennbar

Laut den Angaben des Justizministeriums und Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr 3323 Menschen als Tatverdächtige erfasst. 2021 waren es noch 2622 Tatverdächtige. 82 Prozent der Tatverdächtigen im vergangenen Jahr waren männlich und 57 Prozent jünger als 30 Jahre. Wie das Justizministerium und das niedersächsische Innenministerium hervorgehoben haben, haben 55 Prozent der Tatverdächtigen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Es gäbe keine örtlichen Hotspots der Clankriminalität in Niedersachsen, betonte die Innenministerin. Wie aus dem Lagebild hervorgeht, ergibt sich eine unterschiedliche Häufigkeit der Straftaten über das Bundesland verteilt. In Regionen des Landes wie dem Heidekreis, Celle oder Gifhorn wurden eine bis 20 dieser Straftaten im vergangenen Jahr registriert. In Göttingen, Diepholz, Osnabrück oder Cuxhaven waren es zwischen 100 und 650.

CDU und Grüne über Clankriminalität: Es brauche mehr Personal

Auch die Vermögensabschöpfung wurde durch das Lagebild thematisiert. Dabei geht es darum, die durch die Straftaten erlangten Vermögensvorteile zu entziehen. Laut offiziellen Angaben waren das 2022 in Niedersachsen rund 3,1 Millionen Euro im Kontext der Clankriminalität.

Auch Evrim Camuz von den Grünen äußerte sich zu dem Lagebild und der Clankriminalität in Niedersachsen. Für ihn beweise das Lagebild, dass die Ermittler in der Polizei und Justiz konsequent gegen Straftaten und kriminelle Strukturen vorgingen. CDU-Rechtspolitiker Christian Calderone forderte hingegen, dass die Landesregierung das Personal für die Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Vermögensabschöpfungen aufstocken müsse.