Norddeutscher Discounter-Dieb stiehlt Lebensmittel im Wert von mehr als 1200 Euro

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

74 Packungen Steak, 59 Packungen Lachsfilet und 10 Flaschen Alkoholika: Ein Ladendieb hat in großem Stil in norddeutschen Discountern Ware gestohlen.

Bad Bodenteich - Zeugen hatten beobachtet, wie er Lebensmittel unter seine Jacke steckte. Die Polizei entdeckte in seinem Pkw Lebensmittel im Wert von mehr als 1200 Euro, wie diese am Freitag mitteilte. Aufgefallen war der 43-jährige Mann aus Schleswig-Holstein am Donnerstag in einem Discounter in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen).

An der Kasse wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Mann schubste die Frau und floh. Die Polizei konnte ihn später stellen. In seinem Fahrzeug fand sie Diebesgut, dessen Menge auf eine gewerbsmäßige Tat hindeute. Nach der Auswertung des Navigationsgerätes sei davon auszugehen, dass die Waren aus mehreren Discounter-Filialen im norddeutschen Raum entwendet wurden. dpa