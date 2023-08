Ein Zuhause auf Zeit für Odin, Thor und Co. - Burgdorferin päppelt Eichhörnchen auf

Teilen

Ein Eichhörnchen bei Mona Gharib vom „Eichhoernchen Notruf e.V.“ aus Burgdorf bei Hannover. Wenn die Tiere alt genug oder wieder gesund sind, werden sie ausgewildert. © Aaron Kniese/epd

Burgdorferin Mona Gharib päppelt verwaiste und verletzte Eichhörnchen auf. Jährlich sind es Tausende Tiere, die gefunden werden und Hilfe brauchen.

Burgdord/Darmstadt – Tausende verletzter oder verwaister Eichhörnchen werden jedes Jahr im Wald, in Gärten oder Parks gefunden. Ehrenamtliche wie Mona Gharib päppeln sie auf und wildern sie aus. Der schönste Moment ist der, wenn sie wieder im Wald von Baum zu Baum springen.

Vorsichtig zieht Mona Gharib den bunten Stoffbeutel auf. Ganz unten in das flauschige Vlies hat sich ein kleines braunes Lebewesen gekuschelt: ein Eichhörnchen-Junges. „Das ist Odin, ein echter Wonneproppen“, sagt Gharib. Odin ist ihr jüngster Neuzugang, gerade einmal zwei Wochen alt.

Burgdorferin Mona Gharib kümmert sich um hilfebedürftige Eichhörnchen

Ein Ehepaar aus Helmstedt hat ihn zu ihr nach Burgdorf bei Hannover gebracht, die beiden hatten das Tier mit blutiger Nase auf der Terrasse gefunden. Mona Gharib ist lizenzierte Eichhörnchen-Retterin mit Sachkunde-Nachweis vom Veterinäramt – eine von rund 500 in Deutschland.

„Päpplerin“ Mona Gharib kümmert sich in Burgdorf bei Hannover um verletzte und verwaiste Eichhörnchen. © Aaron Kniese/epd

Auf ihrem Privatgrundstück hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann eine komplette Rettungsstation für die Tiere aufgebaut. Das halbe Untergeschoss nehmen die Volieren in Beschlag, dazu kommt noch ein Teil des Gartens. „80 Prozent der Tiere, die in meine Station kommen, sind verletzte und verwaiste Jungtiere“, erzählt Gharib.

Rund um die Uhr ist die Umweltchemikerin in ihrer Freizeit für die Hörnchen im Einsatz, zur Not auch nachts. Mehr als 60 Tiere hat sie seit Beginn der Eichhörnchen-Saison, die von März bis Oktober dauert, schon bei sich aufgenommen.

Mona Gharib päppelt Eichhörnchen auf und macht sie wieder fit für ein Leben im Wald

Denn die kleinen Nager mit dem buschigen Schwanz leben gefährlich: Nicht nur, dass viele Junge schon mal aus ihren kugelrunden Nestern stürzen, den Kobeln, die die Eichhörnchen am liebsten Hoch oben in den Wipfeln von Nadelbäumen bauen.

Viele Hörnchen werden auch von Autos angefahren. Katzen, Marder und Greifvögel sind eine beständige Gefahr für die kleinen Tiere, die in Deutschland unter Artenschutz stehen.

„Sie dürfen weder getötet noch gejagt werden“, erläutert die Tiermedizinerin Christine Dickmann vom bundesweiten Verein „Eichhörnchen Notruf“. Sie schätzt, dass jährlich rund 15.000 verletzte Hörnchen bei den Rettungsstationen ankommen.

Hilfe für Eichhörnchen „Eichhörnchen Notruf“: 0700 /200 200 12, von März bis September täglich besetzt von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr. Spendenkonto Verein Eichhörnchen Notruf: IBAN DE38 2005 0550 1034 2442 91, Hamburger Sparkasse. (epd)

Das Problem: Wenn ein Eichhörnchen-Junges verletzt oder krank ist, nimmt es die Mutter nicht mehr an. „Die Natur hat es so eingerichtet, dass sich die Mutter nur um die gesunden Kinder kümmert“, erklärt Gharib.

In so einem Fall muss eine Ersatzmutter ran – jemand wie Mona Gharib. Die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter nennen sich „Päppler“, weil sie kranke Hörnchen groß päppeln – von der Milchflasche bis zur Auswilderung.

So ist es auch bei Odin. Inzwischen bringt er schon 58,8 Gramm auf die Waage, erzählt Gharib stolz. „Als ich ihn gekriegt habe, waren es nur 46.“ Mit dem Fläschchen bekommt Odin mehrmals täglich warme Anzuchtmilch. Rund 20 Stunden am Tag schläft er. Dafür rollt er sich in dem bunten Stoffbeutel, seinem „Schlafsack“, zu einer Kugel ein.

80 Prozent der Tiere, die in meine Station kommen, sind verletzte und verwaiste Jungtiere.

Ihre „Milchlinge“ trägt Mona Gharib oft im Beutel unter der Kleidung direkt am Körper – auch während ihrer Arbeit als Referentin für Natur- und Artenschutz der evangelischen Landeskirche in Hannover: „Sie brauchen den Herzschlag und die Wärme.“

Wenn er ein bisschen größer ist, wird Odin zunächst in eine der fünf Volieren im Untergeschoss umziehen. Dort lernt er dann alles, was er in der Wildnis später braucht. „Sie müssen springen, hüpfen, klettern. Und eigenständig fressen.“

Der kleine Thor macht schon vor, was er alles kann: In der Voliere springt er von einem Ast zum anderen, krallt sich am engmaschigen Gitternetz fest, krabbelt kopfüber an der Decke entlang.

Verletzte und verwaiste Eichhörnchen: Pro Jahr werden Tausende Tiere gefunden

Das Futter für die Tiere lagert Monika Gharib im „Eichhörnchen-Zimmer“ – neben Medikamenten, medizinischen Geräten und Desinfektionsmitteln. Das alles geht ins Geld, deshalb ist der Eichhörnchen-Notruf auf Spenden angewiesen.

Tierärztin Dickmann, die in Griesheim bei Darmstadt praktiziert, rät Findern verletzter Eichhörnchen strikt davon ab, die Tiere selbst aufzupäppeln. Denn wenn sie falsch behandelt werden, können sie sterben. Wer im Wald oder Park ein hilfloses Hörnchen findet, solle erst einmal abwarten, ob die Mutter es nicht doch noch zu sich hole - denn manchmal wollten die Jungtiere nur ihre Umgebung erkunden.

Wenn nach zwei, drei Stunden aber immer noch nichts passiert sei, gebe es nur eins: „Sofort beim Eichhörnchen-Notruf anrufen.“ Drei bis vier Monate kann es dauern, bis ein Hörnchen groß gepäppelt ist. Wenn sie fit sind, kommen die Tiere bei Mona Gharib nach draußen in die großen Gehege im Garten.

Wenn sie im Wald herum laufen und mich ignorieren. Dann bin ich richtig zufrieden.

Hier sind sie kurz vor der Auswilderung. So wie Hörnchen Samira. In einigen Tagen wird sie gemeinsam mit anderen Tieren in die Natur zurückkehren. Dann bringt Mona Gharib die Gruppe in den Wald, wo sie eine weitere Voliere aufgestellt hat.

Den genauen Ort hält sie geheim. „Ich möchte keinen Hype und keinen Vandalismus.“ Nach ein bis zwei Tagen wird sie eine Klappe öffnen, damit die Tiere in die Freiheit entschlüpfen können. Für Mona Gharib der schönste Moment: „Wenn sie im Wald herumlaufen und mich ignorieren: Dann bin ich richtig zufrieden.“ (epd)

Eichhörnchen leben in ganz Europa Eichhörnchen sind Nagetiere, die in ganz Europa vorkommen. Sie leben vorzugsweise in Nadel-, Laub- und Mischwäldern. Ihr Körperbau ist dafür perfekt angepasst: Mit ihren kräftigen und wendigen Hinterbeinen können sie bis zu fünf Meter weit springen, und mit ihren scharfen Krallen an den Vorderpfoten sind sie geschickte Kletterer. Ihr buschiger Schwanz befähigt sie zu balancieren. Mitsamt dem Schwanz werden Eichhörnchen bis zu 40 Zentimeter lang. Sie wiegen bis zu 400 Gramm und können sieben Jahre alt werden. Ihr Fell ist fuchsrot bis schwarz, ihr Bauch stets weiß. Die Hörnchen ernähren sich von Früchten, Nüssen, Knospen und Samen sowie von Beeren, Pilzen, Zweigen oder Rinde. Ein Weibchen bringt zwei- bis dreimal im Jahr bis zu fünf Junge zur Welt, die es alleine aufzieht. Das Männchen wird dann vertrieben. Sie leben auch in Städten, Gärten und Parks. Marder, Katzen und Habichte sind ihre größten Feinde – und natürlich Autos. (epd/tko)